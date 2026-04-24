Alianza Verde define siete ejes programáticos para eventual respaldo a Iván Cepeda

El Partido Alianza Verde avanza en la consolidación de su postura de cara a las elecciones presidenciales con la definición de siete ejes programáticos que servirían como base para un eventual respaldo al candidato Iván Cepeda.

Caracol Radio conoció que el documento fue elaborado por una comisión interna de la colectividad y ya cuenta con el visto bueno del aspirante presidencial. Sin embargo, todavía está pendiente la aprobación por parte de la Dirección Nacional del partido.

Según el contenido del acuerdo, los lineamientos incluyen la lucha contra la pobreza, el combate a la corrupción, un acuerdo nacional para impulsar reformas estructurales, la defensa de la Constitución, la no reelección y la garantía de idoneidad en el ejercicio de la función pública.

Fuentes del partido señalaron que “este documento recoge los consensos programáticos necesarios para avanzar hacia una eventual alianza política”, aunque recalcaron que la decisión final depende de las instancias directivas.

Asimismo, se indicó que “la aprobación por parte de la Dirección Nacional será determinante para definir el rumbo del partido en el escenario electoral”.

Con este avance, la Alianza Verde entra en una fase clave de definiciones políticas en medio de un panorama electoral marcado por negociaciones y posibles alianzas entre distintas fuerzas.