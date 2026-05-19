“Mientras he enfrentado con responsabilidad las falsas acusaciones, Cepeda elude el debate”: Uribe

El expresidente respondió al aspirante presidencial del Pacto Histórico. / Foto: Suministrada

Sigue el enfrentamiento público entre el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el candidato presidencial Iván Cepeda. Este vez, el exmandatario tildó al senador de “mentiroso y solapado”, e insistió en que los computadores de Raúl Reyes “lo vinculan como colaborador de las Farc”.

Previamente, el aspirante presidencial del Pacto Histórico cuestionó a Uribe por los falsos positivos registrados durante su paso por la Presidencia de la República.

“¿Cuándo le pedirá perdón al país y a las madres de las víctimas de los ‘falsos positivos’ y las desapariciones forzadas perpetradas en la Comuna 13 de Medellín?”, le preguntó el también senador de la República.

Y aseguró que “con semejante prontuario, a nadie convence su impostura de supuesto juez moral”.

En ese contexto, Uribe aseguró que él “ha enfrentado con responsabilidad sus hechos y las falsas acusaciones”, mientras que Cepeda “elude el debate”.

“Miente sobre los computadores de Reyes. También miente Cepeda sobre la Corte Suprema. La Corte nunca dijo que lo hallado en los computadores fuera falso, como Cepeda afirma. Nunca los valoró como prueba”, señaló.

Y recordó que durante su gobierno se obtuvieron dichos computadores en un bombardeo contra Raúl Reyes.

“La policía internacional, Interpol, certificó que los computadores no fueron alterados”, concluyó.

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