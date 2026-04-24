Horóscopo del profesor Salomón 24 de abril 2026: Decretos en amor, dinero y negocios para recitar

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este viernes 24 de abril de 2026 y el fin de semana que le sigue. Esta jornada se caracterizó por las recomendaciones en forma de oraciones cortas recomendadas para cada signo.

El 24 (2+4=6) destaca por ser el número de la adaptación. A quienes nacen en este día se les considera personas alegres, que les gusta cumplir su palabra y que se adaptan en su medio para encontrar el camino que dé a sus sueños. Su número es el 3855.

El profesor Salomón le recomienda que compre una mandarina grande, bonita y empiece a pelarla. Guarde la cáscara aparte, luego coma con calma cada capullito y busque las semillas para sembrarlas en una matera. Finalmente, con la cáscara va a hacerse un baño. Esto traerá prosperidad, amor y riqueza.

Recomendación del día

El color de este día es el dorado .

. El número, 8885 .

. La fruta para comer: mandarina.

Por otro lado, la luna se encuentra en fase de cuarto creciente, que simboliza crecimiento de prosperidad, éxito y riqueza en toda acometida a la que se encomiende.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

El ángel de la abundancia ha llegado para darle todas las bendiciones a esta casa zodiacal. Gracias a esto, los arianos podrán mostrar su mejor fe y actitud para este fin de semana, porque van a venir soluciones a nivel de dinero y prosperidad. Así, pronuncie el siguiente decreto al menos 3 veces durante el día: “El ángel de la abundancia llega a mi vida”.

Número: 3097

Tauro

Mucho cuidado con las envidias, porque están rondando como víboras a su alrededor. Mejor mantenga un perfil bajo. ¿Se acuerda había un dicho que decía que la envidia es mejor despertarla que sentirla? Eso es mentira. Ni sentirla ni despertarla. Ante eso, recite “Amado Miguel, corta y libera de mí toda envidia” para lograr este propósito.

Número: 5691

Géminis

Vienen momentos económicos muy provechosos, ya que va a lograr mover dinero para cancelar deudas y traer tranquilidad a su hogar. También hay flujo en los negocios. Por eso, el profesor Salomón recomienda recitar este decreto 3 veces durante el día “Llega la plata a mi vida en cantidad más que suficiente”.

Número: 9599

Cáncer

Ojo, cancerianos, ha habido una prisa innecesaria para llegar a esos objetivos que se tienen planteados, sin embargo, es importante entender que todo tiene su momento. Si algo no salió aún, lo que les está diciendo el destino es que más adelante habrá oportunidad o que definitivamente ya las cosas no son posibles y deben comprender eso. Ante esto, hay que mantener calma y saber planear antes y después de los resultados. Finalmente, el profesor Salomón recomienda que recite: “Hoy tengo claridad y luz en mi vida” 3 veces durante el día.

Número: 9270

Leo

Cuidado, no se desespere tanto, calme los nervios y deje mal genio. Puede estar provocando enfermedades o desestabilizando las cosas debido a su actitud. Los arcanos aconsejan que, a pesar del mal momento, se entregue a Dios para que este ofrezca las soluciones que necesita para pasar este fin de semana en tranquilidad. Recite “Hoy confío en Dios” para conseguir esto.

Número: 1236

Virgo

Algunos integrantes de esta casa zodiacal han experimentado un cansancio inconmensurable. Algunos estarán hartos de su trabajo, otros de una relación, unos más de insistir, pero no es momento de desfallecer. No, ante esto, el profesor Salomón le recomienda recitar “la constancia vence lo que la dicha no alcanza”.

Número: 7209

Libra

Hay buenas noticias, ya que los arcanos auguran que todo lo que tenga que ver con el amor se verá fortalecido en su vida. Añadido a eso, algunos integrantes de este signo también tendrán viajes durante esta época. Para seguir atrayendo cosas positivas para esta casa zodiacal, el profesor Salomón recomienda recitar: “Lo mejor está por llegar a mi vida.”

Número: 4252

Escorpio

Es el momento adecuado para que asegure su libertad financiera lo más pronto posible. Cancele esas deudas que tiene pendientes lo más que pueda. Trate de negociar, de hablar, de buscar la economía, ya que necesita estabilizar esa parte económica de alguna manera para el futuro. Por esto, el profesor Salomón recomienda recitar: “A partir de hoy estoy libre de toda deuda” y moverse durante este fin de semana.

Número: 0946

Sagitario

El tarot habla de que quieren atarle, que quieren hacerle cosas para que no avance, debido a envidias o deseos de que esas otras personas cuenten con sus privilegios. Ante esta situación, el profesor Salomón le recomienda recitar estas palabras: “Dios conmigo, ¿Quién contra mí?”. Hágalo tres veces y durante el día para que rompa toda la maldición o mala energía que le han enviado.

Número: 5968

Capricornio

Los arcanos auguran que viene una época de descubrir cosas. Ahora mismo se encuentra (aunque algunos no lo crean) en un estado de ceguera, donde está usted o alguien ocultando situaciones de las que no quiere sabe. Así, para romper con esto, debe recitar “Señor, muéstrame la verdad a mi alrededor” para que aquellas cosas relacionadas con usted mismo(a), su familia, amigos, trabajo u otras dimensiones se muestren como son.

Número: 3411

Acuario

¡Qué felicidad! En estos momentos una gran parte de los acuarianos están experimentando una gran satisfacción de haber vencido obstáculos durante esta semana. Ya ven que con paciencia y constancia se van logrando las cosas. Así, para atraer buenos augurios para la próxima semana, el profesor le recomienda recitar: “Yo puedo, es fácil y lo voy a lograr”.

Número: 7261

Piscis

¡OJO! Los piscianos deben trabajar el amor ahora, teniendo en cuenta esta ventana de oportunidad que ofrece el fin de semana para reconciliarse y reforzar sus relaciones tanto con sus cercanos como con su pareja y familia. Esto implica sacrificio, comprensión y disciplina, por lo tanto, deben decir las siguientes palabras “El amor llega a mi vida en perfecto orden divino” y comprometerse a esta recomendación.

Número: 0255

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