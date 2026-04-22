Aplique! Nueva convocatoria CNSC para trabajar en hospitales: Anexo y cómo aplicar en SIMO

De fondo: Persona feliz mirando a su celular (Getty Images). A la izquierda está el logo de la Comisión Nacional del Servicio Civil.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), principal organización para garantizar el ingreso y ascenso al empleo público, ha dado a conocer una nueva convocatoria para los trabajadores del sector salud en el concurso de méritos Empresas Sociales del Estado 2 (ESE), una oportunidad para acceder a más de 2.000 vacantes a nivel nacional.

Las ESE son centros sanitarios u hospitales que prestan servicio a la ciudadanía en distintas regiones de Colombia. Para este proceso de selección, dichas instituciones tienen 2.477 vacantes de trabajo distribuidas en los departamentos de:

Bogotá

Antioquia.

Cundinamarca.

Valle del Cauca.

Caldas.

Arauca.

Atlántico.

Boyacá.

Casanare.

Cauca.

Cesar.

Córdoba.

Guaviare.

Huila.

Meta.

Nariño.

Norte de Santander.

Putumayo.

Risaralda.

Santander.

Tolima.

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¿Cuáles son los requisitos para participar en la convocatoria de la CNSC?

Para aplicar a estas vacantes del sector salud, debe cumplir con las siguientes condiciones iniciales:

Ser ciudadano colombiano mayor de edad (+18 años).

Cumplir con los requisitos mínimos de estudio y experiencia para el empleo seleccionado.

para el empleo seleccionado. En caso de aplicar a un cargo para personas con discapacidad, se debe contar con el certificado que lo acredite.

que lo acredite. Estar registrado en el SIMO (Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad).

(Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad). Presentar las pruebas escritas y actividades previstas en las fechas que la entidad determine.

No obstante, debe tener en cuenta las siguientes restricciones a la hora de presentar su postulación:

No puede estar inscrito simultáneamente en un empleo de la modalidad de ascenso en este mismo proceso.

No debe tener inhabilidad para desempeñar empleos públicos.

Debe evitar situaciones que generen conflicto de intereses durante las etapas del concurso o al momento de la posesión.

Tenga presente que los anteriores son los requisitos generales. Según el puesto al que aspire, deberá cumplir con cosas más específicas, por lo que se recomienda que revise los documentos ofrecidos por la CNSC para más información detallada.

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¿Cómo participar en la convocatoria del CNSC para el concurso de méritos Empresas Sociales del Estado 2?

La convocatoria está disponible desde la plataforma del SIMO, la cual se estructura en dos modalidades principales, diseñadas para brindar acceso equitativo a diferentes perfiles de aspirantes:

La primera es el concurso de ascenso, dirigido a quienes ya forman parte de la planta de personal del Estado y desean mejorar su posición o acceder a un cargo de mayor responsabilidad dentro de la administración pública. Habrá acceso a 184 vacantes generales y 3 para personas en condición de discapacidad.

y desean mejorar su posición o acceder a un cargo de mayor responsabilidad dentro de la administración pública. Habrá acceso a La segunda modalidad es abierta o «general». Esta está destinada a todos los ciudadanos que cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las respectivas convocatorias, sin importar si tienen o no una vinculación previa con el Estado. Habrá acceso a 2.293 vacantes generales y 194 para personas en condición de discapacidad.

Si desea conocer los tutoriales del CNSC para inscribirse, haga clic aquí.

La CNSC recuerda que para conocer el avance del proceso de selección Empresas Sociales del Estado 2, se debe consultar permanente la página web www.cnsc.gov.co y las redes sociales de la CNSC Facebook, X, Instagram, Linkedin y TikTok como @CNSCColombia, únicos medios oficiales de información.

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