Gobierno anunció medidas ante nuevo atentado contra el Batallón Pichincha en Cali: ¿Cuáles son?

Mucho rechazo generó el nuevo atentado en Cali que se registró este viernes, 24 de abril, en inmediaciones al Batallón Pichincha, cuando estalló un bus con explosivos que dejó varios heridos.

¿Qué dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti?

Frente a esto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció nuevas medidas para contrarrestar la situación de orden público, que incluyen aumento de pie de fuerza y reuniones de seguridad.

Las medidas se las anunció el ministro al alcalde de Cali, Alejandro Eder, en una comunicación que sostuvieron después del atentado, que se registró junto al batallón militar de la tercera brigada.

“Después de los hechos acaecidos en la ciudad de Cali, me solidarizo con el pueblo caleño y vallecaucano; lo que ha pasado es otra vez una atrocidad contra la vida, la democracia y el país; es un problema para todos. He hablado con el alcalde de Cali, Alejandro Eder; vamos a tomar medidas con inteligencia, más pie de fuerza y vamos a convocar las reuniones necesarias junto al Consejo de Seguridad Nacional”, dijo el jefe de la cartera.

¿Qué información hay sobre el atentado?

Sobre las 10:40 de la mañana de este viernes un vehículo cargado con explosivos estalló en inmediaciones del Batallón Militar Pichincha en Cali.

El Ejército confirmó que no se registran víctimas fatales como consecuencia de la explosión; sin embargo, el atentado dejó varios heridos.

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