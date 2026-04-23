Este es el paso a paso para solicitar condonación parcial de capital por pago anticipado del ICETEX

Desde marzo el Instituto colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) anunció un beneficio adicional para los usuarios de los créditos de la entidad que quieran realizar el pago anticipado de la totalidad de su deuda.

Este beneficio, que sigue vigente para quienes cumplan los requisitos, permite, por ejemplo, a quienes tengan un excelente comportamiento de pago, saldar completamente su deuda con el ICETEX de forma anticipada y que esta entidad le condone una parte del capital adeudado, haciendo que se ahorre una determinada cantidad de dinero.

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¿De cuánto es el monto de la condonación?

Pues bien, esto no es general para todos los que puedan acceder a este beneficio. Sino depende del tiempo del crédito.

Álvaro Urquijo, presidente del ICETEX, lo explicó: “ El monto de la condonación dependerá de cuántos años queden por pagar. Es decir, el porcentaje de condonación de capital se genera por cada año completo que se anticipe el pago ”.

Ahora, no todos los que tienen créditos con la entidad pueden acceder a este beneficio, pues hay una serie de requisitos que se deben cumplir.

¿Cuáles requisitos se deben cumplir para acceder a esta condonación?

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El ICETEX aclaró en una primera instancia que este beneficio aplicará a quienes tengan créditos educativos de la entidad reembolsables y, además, que tengan estos requisitos:

El crédito debe estar en etapa de amortización (es decir, que el beneficiario de crédito haya terminado la etapa estudios y ya se encuentre en la etapa de pagos).

(es decir, que el beneficiario de crédito haya terminado la etapa estudios y ya se encuentre en la etapa de pagos). Debe ser un beneficiario con buen comportamiento de pago , según dijo el presidente de la entidad, es decir, debe estar al día con los pagos de sus cuotas .

, según dijo el presidente de la entidad, es decir, . Además de lo anterior, los últimos 12 pagos realizados, en su etapa de amortización, deben haber sido realizados a tiempo (dentro de la fecha límite de pago).

(dentro de la fecha límite de pago). También debe haber pagado por lo menos el 10% del total de las cuotas establecidas del crédito.

Finalmente, tener un saldo de crédito que debe ser igual o superior a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Recuerde que se debe cumplir la totalidad de los requisitos para poder acceder al crédito.

¿Y cómo saber si se es beneficiario de esta condonación del ICETEX?

Finalmente, para usted saber si es beneficiario de esta condonación, puede hacerlo por medio de la misma plataforma del ICETEX. Aquí le contamos el paso a paso.

Ingrese a icetex.gov.co, Portal Transaccional, con usuario y contraseña. https://aplicaciones.icetex.gov.co/LoginPortalTransaccionalFront/login

Recibirá un código en su correo registrado, ingréselo.

ingréselo. Luego, haga clic sobre la identidad de su crédito.

En ‘Consultas’ haga clic sobre ‘Mis Beneficios’.

Luego ingrese a Condonación Parcial de Capital, ahí encontrará las condiciones del beneficio. Léalos.

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Si usted cumple los requisitos, en el simulador podrá encontrar la propuesta de único pago y valor de capital a condonar por pago anticipado.

Si lo acepta, podrá realizar el único pago.

Esto dijo el ICETEX

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