El Gaula Militar logró el rescate de dos personas secuestradas en Casanare. (Foto: cortesía Gaula Militar)

Durante una operación contra el delito de secuestro y extorsión, de manera coordinada con la Policía Nacional, el Gaula Militar logró el rescate de dos personas secuestradas en la vereda San Pedro, área rural del municipio de Trinidad, en el departamento de Casanare

Lea también: GAULA de la Policía realizó jornada de prevención contra secuestro y extorsión en Cartagena

De acuerdo con información, las víctimas habrían sido retenidas ilegalmente por sus captores, quienes exigían una suma considerable de dinero a cambio de su liberación.

Durante el procedimiento fueron capturadas dos personas señaladas de participar en este hecho delictivo, una de ellas de nacionalidad venezolana.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para avanzar en su proceso de judicialización por los delitos que se les imputen.

Le puede interesar: Gobernador de Antioquia hace un llamado a más contundencia al GAULA por extorsión en el oriente

Asimismo, En el desarrollo de la operación, los uniformados también incautaron dos teléfonos celulares, los cuales serán analizados por parte de los investigadores, con el fin de recolectar pruebas y establecer posibles vínculos con otras actividades criminales.