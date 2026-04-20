GAULA de la Policía realizó jornada de prevención contra secuestro y extorsión en Cartagena

En el marco de las estrategias de seguridad ciudadana, el GAULA de la Policía Nacional adelantó una jornada de prevención del secuestro y la extorsión en Cartagena, dirigida a la comunidad en general, con especial énfasis en feligreses y turistas nacionales y extranjeros.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Señora de la Candelaria, ubicado en el barrio Pie del Cerro, donde las autoridades desarrollaron acciones pedagógicas orientadas a fortalecer la cultura de la denuncia y la autoprotección.

Esta intervención hizo parte del denominado Plan Burbuja Integral y se llevó a cabo de manera articulada con distintas especialidades de la institución, entre ellas Infancia y Adolescencia, Policía de Turismo, Policía Comunitaria y el Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios (MSOPT).

Durante la jornada, los uniformados difundieron la campaña institucional de la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión “¡No dejes que te engañen! Juntos prevenimos el delito”, con el propósito de brindar herramientas a la ciudadanía para identificar y evitar situaciones relacionadas con estos delitos.

Asimismo, se socializó la línea gratuita nacional 165 del GAULA, invitando a la comunidad a denunciar de manera oportuna cualquier caso de secuestro, extorsión o hechos asociados, contribuyendo así a la acción efectiva de las autoridades.