¿Reformas del Gobierno están afectando el turismo en Colombia? Cotelco reveló impacto en el sector

El gremio hotelero encendió las alarmas sobre el impacto que, según dice, están teniendo las reformas laborales recientes en el turismo colombiano.

El presidente de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), José Andrés Duarte, habló en 6 AM W, con Julio Sánchez Cristo y aseguró que algunos indicadores del sector ya muestran deterioro, especialmente en el empleo.

Según explicó, datos recientes del DANE evidencian que el subsector de alojamiento y servicios de comida perdió más de 100 mil empleos en enero de 2026, lo que representa una caída del 6,2 % en la población ocupada.

El dirigente gremial señaló que, en el caso específico de los hoteles, unos 11.000 empleos directos ya se habrían perdido o estarían en riesgo, una cifra que preocupa debido a que el turismo es una actividad intensiva en mano de obra y clave para el empleo regional.

¿La Reforma laboral y el salario mínimo presionan los costos?

De acuerdo con el análisis del gremio, la combinación entre el incremento del salario mínimo y los cambios laborales recientes estaría elevando los costos de operación de los hoteles.

Para 2026, el salario mínimo en Colombia aumentó 23%, mientras que la reforma laboral contempla ajustes como recargos nocturnos más tempranos y el incremento progresivo en pagos dominicales y festivos.

A esto se suma otro cambio que entrará en vigor a mitad de año, la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, lo que podría aumentar el costo por hora de trabajo en sectores que operan de forma continua, como el turismo.

Según Duarte, estos ajustes afectan especialmente a la hotelería porque es una actividad que funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, lo que implica una alta dependencia del personal operativo.

A pesar de ello, el impacto no es igual para todos los establecimientos, los análisis de Cotelco muestran que los hoteles pequeños, especialmente los de menos de 50 habitaciones son los más afectados, ya que su nómina depende en mayor proporción de trabajadores que ganan salario mínimo.

De esta forma, el empleo directo se redujo 15,1 %, una caída considerable frente a hoteles de mayor tamaño, donde el impacto ha sido menor.

Además, el monitoreo del gremio indica que cada establecimiento turístico reportó en promedio la eliminación de dos puestos de trabajo en el último año, equivalente a una reducción cercana al 5 % de su planta laboral.

¿Aumentan los turistas pero baja el empleo?

Ahora, si bien el país ha aumentado el número de visitantes internacionales en los últimos años, el turismo sigue siendo una fuente relevante de divisas, los hoteleros insisten en que no basta con medir el sector solo por la llegada de viajeros, sino también por indicadores como ocupación, empleo e ingresos del sector, el gremio insiste en que las políticas públicas deben considerar las particularidades del sector, que opera de manera permanente y depende en gran medida de su capital humano.

Asimismo, afirmó que, aunque subió la entrada de divisas por viajeros internacionales, no se ha visto el mismo comportamiento de viajeros a nivel doméstico.

