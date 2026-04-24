Cerrada la vía Medellín-Urabá por manifestaciones a la altura de Mutatá

Medellín

Un bloqueo total registrado desde las primeras horas del 23 de abril mantiene el tráfico completamente detenido en el corredor vial que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño. Este cierre se localiza específicamente en el sector PR 59+500, a la altura de la intersección de Mutatá, con una extensión de hasta 3 kilómetros, afectando la movilidad en ambos carriles. La interrupción del tránsito es indefinida y ha dejado a cientos de transportadores y viajeros a la espera de una apertura.

Padres de familia, estudiantes y habitantes de la comunidad de Pavarandó Grande protagonizan la manifestación. El motivo del bloqueo es el retraso en la entrega de un megacolegio que lleva más de tres años y medio en construcción. Según los voceros de la protesta, la obra permanece inconclusa, lo que obliga a los alumnos a recibir clases en espacios improvisados y poco adecuados para su formación.

Por su parte, desde la Gobernación de Antioquia aseguran que en articulación con la Alcaldía de Mutatá, las obras de la Institución Educativa Pavarandó Grande presentan actualmente un avance del 82 % en su ejecución, y se espera pueda ser entregado en el segundo semestre del presente año, sin embargo, el cronograma de trabajos ha tenido ajustes debido a las fuertes temporadas de lluvias que afectan la región, pero sigue en pie el compromiso de finalizar la infraestructura en el 2026 para el beneficio de la comunidad.

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Ante los reportes iniciales, el Cabildo Mayor Indígena de Mutatá aclaró que, como organización, no forma parte de la movilización, aunque algunos padres de familia pertenecientes a estas comunidades acompañan la jornada a título personal.

Tras un intento de mediación con la Alcaldía de Mutatá que terminó sin acuerdos, los manifestantes decidieron mantener la vía cerrada de manera indefinida. Por su parte, la concesión Autopistas de Urabá informó que los hechos son ajenos a su gestión operativa, mientras que las autoridades de tránsito recomiendan a los viajeros abstenerse de transitar por la zona o buscar rutas alternas hasta que se restablezca el orden público.