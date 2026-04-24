Colsubsidio abre Feria de vivienda ‘Caza tu casa 2026′ del 24 a 26 de abril: Requisitos para aplicar

Imagen ilustrativa de dos personas moviendo cajas para mudarse a una nueva casa (Crédito: Getty Images) / Logo: Caja de compensación Colsubsidio.

Colsubsidio ha anunciado la celebración de la nueva Feria de Vivienda ‘Caza tu Casa 2026’, una oportunidad para que los bogotanos y ciudadanos de zonas cercanas a la región metropolitana accedan a créditos y planes de financiación, la cual se llevará a cabo en Bogotá el 24, 25 y 26 de abril.

El evento está abierto para afiliados y no afiliados a Colsubsidio, permitiendo a cualquier persona interesada en comprar vivienda en Bogotá explorar una amplia gama de proyectos de interés social (VIS) y no VIS, tanto nuevos como usados. Más de 100 proyectos de vivienda nueva estarán disponibles, con la participación de al menos 15 constructoras aliadas que presentarán opciones de entrega inmediata y condiciones especiales para facilitar la compra.

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¿Cuáles son los requisitos para asistir a la feria de vivienda ‘Caza tu Casa 2026?

Este evento está dirigido tanto a afiliados como no afiliados a la Caja de Compensación Colsubsidio que estén interesados en explorar opciones para apartar su apartamento con condiciones preferenciales en un solo espacio. Aquí encontrará oportunidades de compra con entrega inmediata.

Para acceder a créditos hipotecarios, se recomienda acudir con la documentación básica: cédula, certificación de ingresos, historial laboral y referencias bancarias. Los asesores de la feria acompañarán a los interesados en la simulación de crédito, la elección del plazo y las condiciones más convenientes.

Estos son los detalles del evento

Fechas : 24, 25 y 26 de abril.

: 24, 25 y 26 de abril. Horario : 8:00 a. m. - 5:00 p. m.

: 8:00 a. m. - 5:00 p. m. Lugar: Club El Cubo Colsubsidio, carrera 30 # 52-77 (Avenida NQS), Teusaquillo, Bogotá.

Antes de acudir a la feria es recomendable registrarse en el formulario oficial a través de la página de Colsubsidio, lo que permite recibir información exclusiva sobre la programación y los proyectos disponibles. La entrada al evento es completamente gratuita.

¿Qué ofrece esta feria de vivienda de Colsubsidio?

Además de pasar por los diferentes stands y opciones de vivienda, quienes ingresen podrán recibir asesoría del personal de apoyo para aplicar al subsidio que mejor le corresponda. Desde la caja de compensación señalan que se puede separar apartamentos desde $200.000 pesos y aplicar a subsidios que den hasta 52 millones de pesos.

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Caza Tu Casa reúne proyectos de vivienda de todo el país con condiciones pensadas para ofrecer diferentes opciones según sus ingresos y tipo de construcción a la que está interesado. Entre los beneficios, se encuentran:

Acceder a megadescuentos de hasta $65 millones.

de hasta $65 millones. Revisar más de 100 proyectos VIS y No VIS.

VIS y No VIS. Encontrar financiación hasta el 100% del valor de la vivienda y crédito Colsubsidio.

del valor de la vivienda y crédito Colsubsidio. Recibir asesoría para organizar tu proceso de compra.

para organizar tu proceso de compra. Proyectos con precios fijos .

. Opciones sin cuota inicial .

. Encontrar más de 15 constructoras, bancos y asesores para orientarte.

Finalmente, los asistentes pueden solicitar atención y asesoría para obtener la financiación que mejor se adapte a su perfil y su situación económica.

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