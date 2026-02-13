Cuál es el valor máximo de una vivienda de interés social en 2026: Municipios y ciudades que aplica. Getty Images / Nelson Hernandez Chitiva

En Colombia, la vivienda de interés social son todas aquellas desarrolladas como parte de proyectos inmobiliarios para el acceso de hogares con ingresos bajos o medios.

La vivienda VIS tiene, en ese sentido, un tope de precios, definido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda, para proteger el bolsillo de los colombianos. Este precio, a su vez, depende del lugar en el que se ejecute el proyecto, dado que puede variar entre ciudades.

¿Cómo se define el tope de la vivienda VIS en Colombia?

En Colombia, el precio de la vivienda de interés social está definido en salarios mínimos legales vigentes, lo cual produce que los incrementos en el salario, como el 23 % definido por el Gobierno para 2026, aumenten a su vez el límite de precio.

Aunque se conoció una iniciativa gubernamental para que el tope de precios de la vivienda VIS tenga mayor control y esté expresado en pesos, en la actualidad se sigue empleando el tope establecido en términos de salarios mínimos.

Este tope varía dependiendo del tipo de ciudad o municipio, dado que los municipios con más de un millón de habitantes tienen un límite más alto.

Valor máximo de la vivienda VIS 2026

El salario mínimo de Colombia en 2026, fijado en $1′750.905 y el auxilio de transporte en $249.095, acumula un total de 2′000.000 de pesos.

Con este nuevo valor y a la espera de que el Consejo de Estado defina qué pasará con la suspensión del decreto del salario mínimo expedido por el presidente Gustavo Petro, los valores máximos son los siguientes: