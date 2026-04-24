Ciclista boyacense Cristian Camilo Muñoz falleció tras complicaciones luego de caída en Europa

El ciclista boyacense falleció en Europa tras complicaciones de salud luego de una caída en competencia

Ventaquemada

El fallecimiento del joven pedalista Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en Europa mientras competía con el equipo Nu Colombia.

Wilson Reina, director del Instituto de Recreación y Deporte de Ventaquemada, lamentó la partida del deportista y resaltó su proyección. “Hoy amanecemos con una triste noticia para todos los ventaquemenses, los boyacenses y los colombianos: la partida de este escalador, una promesa del ciclismo colombiano que nos deja muy tristes”, manifestó.

Según explicó, Muñoz se destacó desde sus inicios por su disciplina y esfuerzo, lo que le permitió abrirse camino hasta el ciclismo internacional. “Desde sus inicios, con gran humildad y sacrificio, logró escalar hasta competir en Europa, llevando en alto el nombre de Colombia”, agregó.

Legado en Ventaquemada

El director recordó que Cristian inició su proceso deportivo en el municipio de Ventaquemada, donde comenzó a perfilarse como escalador. Posteriormente, integró equipos a nivel regional y nacional antes de dar el salto al exterior.

“Era un joven muy comprometido, no solo como deportista, sino también como persona. Apoyaba los procesos de formación de niños y jóvenes en el municipio”, destacó Reina, quien también lo acompañó en sus primeras etapas.

El accidente

De acuerdo con la información conocida, el ciclista sufrió una caída durante una competencia en Europa. Aunque inicialmente no parecía de gravedad, su estado de salud se deterioró con el paso de los días.

“Al parecer, durante su recuperación en una clínica adquirió una bacteria, lo que habría desencadenado su fallecimiento. Sin embargo, esa información la maneja directamente el equipo”, precisó el director.

El escalador se encontraba acompañando a su equipo, después de que una caída sufrida en su última carrera en Francia derivara en una grave lesión en la rodilla. Ya en Asturias, la herida se complicó, lo que obligó a su ingreso hospitalario y a ser intervenido quirúrgicamente.

Homenaje

Desde la alcaldía de Ventaquemada se preparan actos para rendir homenaje al joven ciclista, una vez se realice la repatriación de su cuerpo.

“Vamos a organizar el recibimiento y los actos que se merece Cristian, además de acompañar a su familia en este momento tan difícil”, afirmó.

El equipo NU Colombia ha decidido retirarse de la competición, en una jornada que arrancará bajo el signo del respeto y el recuerdo hacia el ciclista colombiano. Además, los coches de la dirección de carrera lucirán un crespón negro en señal de luto.