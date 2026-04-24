Expectativa en la frontera por encuentro entre Petro-Rodríguez

Norte de Santander

El encuentro de los presidentes de Colombia Gustavo Petro y de la presidente encargada de Venezuela Delcy Rodríguez genera grandes expectativas en la zona de frontera frente al futuro de las relaciones entre los dos países.

Este el primer acercamiento de los jefes de Estado después de la captura del presidente Nicolas Maduro por parte del gobierno de los Estados Unidos.

En la frontera colombiana, sobre Norte de Santander los gremios económicos de la región han expresado su respeto por ese encuentro y han dejado ver la importancia de avanzar en los mecanismos de integración fronteriza, cooperación y seguridad de la región.

Para el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta Sergio Castillo “resulta importante conocer los avances de los dos gobiernos en su agenda, más allá de lo que significa la posibilidad de reactivar la economía de las dos naciones y especialmente de la región fronteriza mediante mecanismos de cambio en sus políticas y de oportunidades para las dos naciones”.

Indicó el empresario que desde el sector empresarial siempre ha existido la disposición de contribuir en el mejoramiento del clima empresarial con sus homólogos de Venezuela y de abrir las puertas a la integración y a los avances en materia económica y social para la frontera.