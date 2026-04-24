A 40 años de prisión podría ser condenado militar que participó en la captura de Nicolás Maduro

Un suboficial estadounidense que participó tanto en la planeación como en la ejecución de la captura de Nicolás Maduro podría ser condenado a 40 años de cárcel.

El sargento Gannon Van Dyke, miembro de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, conocidos como los boinas verdes, ganó 444.000 dólares apostando en el sistema en línea de Polymarket, que Estados Unidos entraría a Venezuela y que el gobernante Nicolás Maduro sería depuesto en enero de este año.

Los Master Sergeant, como el apostador Van Dyke, típicamente son los suboficiales de mayor rango que van al campo de batalla, en este caso al terreno de acción.

De acuerdo con la acusación formulada por fiscales de Nueva York, Van Dyke participó tanto en la planeación como en la ejecución directa de la aprehensión de Nicolás Maduro por parte de militares estadounidenses.

En su calidad de miembro de las Fuerzas Especiales, el suboficial firmó en 2018 un documento de confidencialidad conocido como SCI (Información compartimentada y sensible). Allí se comprometió a mantener los secretos de seguridad que le fueran confiados en virtud de su rango.

El 8 de diciembre del año pasado se comprometió por escrito a no divulgar nunca los “planes que comprometían la seguridad nacional” que correspondían a acciones del gobierno de Estados Unidos en el hemisferio occidental.

Desde ese día hasta el 5 de enero, el sargento Van Dyke tuvo acceso a información altamente sensible y clasificada sobre el plan para capturar a Nicolás Maduro.

El 26 de diciembre de 2025, el militar creó una cuenta en Polymarket usando un sistema de VPN para ocultar su identidad y simular que apostaba desde un lugar diferente al Caribe donde estaba desplegado para la operación.

El sargento Van Dyke apostó 13 veces a que militares de Estados Unidos entrarían a Venezuela y que Nicolás Maduro sería depuesto. Jugó más de 33.000 dólares. Lo hizo desde el 27 de diciembre de 2025 hasta el 2 de enero de 2026 a las 9:58 de la noche, es decir, hasta unas horas antes de subirse al helicóptero para capturar a Nicolás Maduro y a Cilia Flores.

Como pocos creían a esa altura que eso se cumpliera, las apuestas se pusieron 14 a 1, y Van Dyke ganó más de 444.000 dólares.

A las 5:45 de la mañana del 3 de enero, cuando ya Maduro y su esposa habían sido aprehendidos y transportados al portaviones USS Iwo Jima, el sargento Van Dyke se tomó una foto en la cubierta del barco con uniforme de fatiga y el fusil en la mano junto con otros militares que habían participado en la operación.

Tan pronto se hizo oficial la aprehensión de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el sargento cobró sus 444.000 dólares, pidió que los transfirieran en una cuenta en criptomoneda abierta a nombre de otra persona y empezó una nueva operación para borrar sus huellas.

Por ejemplo, cerró su cuenta en Polymarket argumentando que había perdido acceso al correo electrónico que registró.

En las últimas horas se conocieron estos hechos por los cuales el sargento Gannon Van Dyke fue acusado de traición y uso de información de seguridad nacional en beneficio propio para enriquecerse. La condena por estos cargos puede llegar a 40 años de cárcel.

Cuando le preguntaron al presidente Donald Trump su opinión sobre estos hechos, dijo: “Desafortunadamente el mundo entero se ha convertido en una especie de casino”.

La cuerda siempre se revienta por lo más delgado.

La apuesta del sargento le permitió ganar menos de medio millón de dólares. Con la declaración de guerra en Irán, algunas personas ganaron cientos de millones de dólares.

Según informó la BBC, 15 minutos antes de la declaración de guerra se transaron contratos petroleros que volvieron multimillonarios a varios desconocidos. A las 6:49 se cerraron 20 compras sobre contratos de crudo WTI, un minuto después, las compras se dispararon a más de 1.650.

¿Tenían información privilegiada esas personas? ¿Quiénes son los ganadores de la multimillonaria operación especulativa?

De buenas los apostadores de la bolsa. De malas, el sargento que se dejó pillar.