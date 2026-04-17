Reducción de tutelas e inyección económica es la apuesta de EPS Famisanar en los últimos 150 días

Con el objetivo de mejorar la experiencia de sus 2,6 millones de afiliados, EPS Famisanar entregó un balance de atención y su red de servicios, con avances concretos durante los primeros 150 días de gestión del agente interventor, Germán Darío Gallo.

Según la entidad, entre finales de noviembre de 2025 y marzo de 2026, la EPS giró cerca de 1,97 billones de pesos a más de 1.600 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), fortaleciendo especialmente la red pública hospitalaria, cuya participación se incrementó en un 19%.

“Hoy estamos asegurando que los recursos lleguen a donde deben llegar. Cada peso que gira la EPS se traduce en servicios disponibles y mayor capacidad de atención para nuestros afiliados”, afirmó el agente interventor.

Materia jurídica

Sobre las recurrentes quejas y reclamos a las prestadoras de salud, la EPS reportó una reducción del 23% en las acciones de tutela notificadas, junto con más de 2.000 fallos favorables y el cierre de 1.032 sanciones, lo que evidencia una mejora progresiva en la garantía del derecho a la salud y en la oportunidad de la atención enmarcados en una estrategia que incluye la ampliación de la red de atención y la gestión administrativa de las solicitudes de servicios.

La EPS implementó un modelo de regionalización con la incorporación de nuevos gestores farmacéuticos en zonas estratégicas del país

- Disfarma, Cartagena

- Semedical, Barranquilla

- Offimedicas, Cali

- Suplymedical en los departamentos de Magdalena y Cesar

“Estamos llevando la operación a las regiones, acercando los servicios y respondiendo con mayor oportunidad a las necesidades de la gente. No nos quedamos en un escritorio en Bogotá, llegamos a nuestras regionales y hablamos con nuestros equipos, para que los afiliados tengan rápidamente sus medicamentos”, agregó Gallo.

Cierre efectivo de PQRS

Adicionalmente, la EPS ejecutó un plan de choque entre el 7 y el 12 de abril que permitió gestionar y cerrar 8.437 PQRS a nivel nacional, con un promedio de 1.559 soluciones diarias y una reducción del 25,2% en el acumulado de solicitudes.

Este ejercicio contó con un equipo elite de 130 colaboradores para mejorar la respuesta de las quejas, peticiones y reclamos de los afiliados en el país.

“Estos resultados reflejan una operación que hoy tiene mayor capacidad y diligencia en responder los requerimientos de nuestros afiliados, porque nuestra directriz es resolver de manera efectiva sus necesidades”, afirmó el agente interventor, Germán Darío Gallo.