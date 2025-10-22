Colombia atrapada en la era del arrendamiento

Un estudio de Corficolombiana revela un cambio significativo en el panorama habitacional en Colombia. Desde 2022, por primera vez en la historia del país, el número de hogares que vive en arriendo supera al de aquellos con vivienda propia.

El director de estudios económicos de Corficolombiana, César Pabón destacó que actualmente cuatro de cada diez hogares colombianos residen en viviendas en arriendo, una cifra que se acerca cada vez más a la proporción de familias que viven en una vivienda propia.

Dijo que este dato refleja una transformación importante en las dinámicas del mercado inmobiliario y en las decisiones de los colombianos respecto a su lugar de residencia.

El estudio apunta a la necesidad de analizar las causas detrás de esta tendencia, que podría estar influenciada por factores económicos, sociales y demográficos, y que plantea nuevos retos para las políticas de vivienda en el país.

Explicó que uno de los principales factores detrás del alto y creciente nivel de arriendo son las dificultades de acceso a vivienda propia, que dejan a muchos hogares fuera del mercado de compra y los llevan a optar por el alquiler como única alternativa habitacional.

Dijo que otro factor está relacionado con el limitado acceso a la vivienda responde, en parte, al aumento sostenido de los precios. En los últimos veinte años, el valor de la vivienda propia creció cuatro veces más que los arriendos, triplicó la inflación y duplicó el aumento del salario mínimo.

En el estudio se establece que entre 2003 y 2024 el porcentaje de hogares en arriendo aumentó en la mayoría de los departamentos del país. Cundinamarca (52,9%), Bogotá (50,5%) y Valle del Cauca (49%) concentran las tasas más altas de hogares arrendatarios