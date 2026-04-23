¡Por un nuevo título! Luis Díaz ya conoce el rival para definir al campeón de la Copa de Alemania

El Bayern Múnich ya tiene rival para la final de la DFB Pokal: será el Stuttgart, en un duelo que enfrentará a dos equipos con realidades distintas, pero con el mismo objetivo: levantar el título.

El conjunto bávaro llega a esta instancia tras imponerse 2-0 al Bayer Leverkusen, con goles de Harry Kane y Luis Díaz. Por su parte, Stuttgart logró su clasificación luego de vencer 2-1 al Friburgo en tiempo extra, mostrando carácter en una serie más exigente.

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En la previa, el Bayern parte con ventaja, no solo por su presente, sino también por el historial reciente: ha ganado los últimos cinco enfrentamientos ante Stuttgart, todos por una diferencia de al menos dos goles. Además, el equipo Bávaro atraviesa un momento sólido, tras clasificarse a las semifinales de la Champions League y consagrarse campeón de la Bundesliga con varias fechas de anticipación.

Sin embargo, Stuttgart no llega como un rival menor. Actualmente ocupa el cuarto lugar en la liga alemana con 56 puntos y una diferencia de gol de +20. Ha ganado 17 de sus 30 partidos y se ha hecho fuerte en casa, donde es uno de los mejores locales del torneo, con 11 victorias en 15 encuentros.

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La final promete ser un duelo atractivo: Bayern buscará sumar otro título a una temporada ya exitosa, mientras que Stuttgart intentará dar el golpe y consolidar su proyecto deportivo con un trofeo que respalde su crecimiento reciente.