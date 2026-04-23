Nuevo caso de sarampión: Bogotá hace un llamado urgente a la vacunación

Colombia sigue en alerta por casos de sarampión en la región. En las últimas horas, Bogotá confirmó su cuarto caso importado, identificado mediante pruebas RT-PCR por el Laboratorio de Salud Pública Distrital. De los 4 casos, 3 son procedentes de México y 1 de Estados Unidos.

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El caso más reciente se encuentra en manejo domiciliario, bajo seguimiento por parte de los equipos de salud, sin complicaciones clínicas, mientras se mantienen activas todas las acciones de control. Con corte al 11 de abril de 2026, se han notificado en Bogotá 286 casos sospechosos.

Debido a esta situación, la Secretaría Distrital de Salud está haciendo un llamado urgente e la vacunación. En ese sentido, recuerda que la vacuna contra el sarampión incluye dos dosis de la triple viral (SRP), la primera al año y un refuerzo a los 18 meses, por lo que es fundamental que los niños menores de 10 años tengan su esquema completo.

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También se dispone de la vacuna bivalente (SR), priorizada para viajeros internacionales y para acciones de bloqueo vacunal. Durante el 2026, con corte al 21 de abril, en la ciudad se han administrado 33.682 dosis de vacuna contra sarampión y rubéola (SR) en grupos priorizados y 50.239 dosis de vacuna triple viral en niños hasta los 10 años.

Actualmente, se cuenta con 97.600 dosis disponibles de vacuna SRP y con 10.000 dosis de vacuna SR destinadas a viajeros y a la implementación de bloqueos vacunales ante casos sospechosos o confirmados. Se hace un llamado a padres, madres y cuidadores a verificar y completar la vacunación y acudir a los más de 200 puntos habilitados en la ciudad.

Adicionalmente, se ha ampliado la oferta para viajeros en seis puntos estratégicos: las terminales de transporte de Salitre y del Sur, el Aeropuerto Internacional El Dorado y las Unidades de Servicios de Salud Lorencita Villegas, Verbenal y Samper Mendoza.