Nueva exposición del Metro de Medellín y Otraparte conmemora el natalicio 131 de Fernando González

Medellín

La Corporación Otraparte, en compañía del Metro de Medellín, inaugura este viernes 24 de abril a las 3:00 p. m. la exposición ilustrada “Viaje a pie, iluminaciones de un paisaje interior”, en conmemoración del libro escrito por el filósofo envigadeño Fernando González Ochoa en 1929.

Con trazos de acuarela, la muestra recrea, en 18 cuadros de autoría del artista antioqueño Daniel Gómez Henao, el periplo por 31 municipios de Colombia emprendido por González.

“La exposición consta de 18 cuadros que recrean los momentos clave de este recorrido de Fernando González y su compañero Benjamín Correa en 1928. Creo que es una buena oportunidad para detenernos y entrar en contacto con estos paisajes, con estas iluminaciones que no solamente son geográficas, sino también interiores”, señaló Lucía Estrada, líder de Mediación de la Corporación Otraparte.

Una obra clásica del pensamiento filosófico colombiano

La obra literaria de Fernando González, titulada de igual forma Viaje a pie, reúne reflexiones directas surgidas de un viaje que, en su momento, fue considerado “controversial”. Partiedo de Envigado (Antioquia), cruzó los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío, llegando hasta el Valle del Cauca.

La evidencia de la travesía se encuentra en cerca de cien fotografías tomadas por el arriero, guía y fotógrafo, Benjamín Correa, que documentan y registran sus pasos por el territorio nacional.

Pensamientos sujetos a la censura

Debido a las ideas auténticas que recoge el libro de González, también llamado el “Brujo de Otraparte”, el arzobispo de Medellín de la época, Manuel José Caycedo, prohibió su lectura bajo riesgo de pecado mortal ese mismo año. Tiberio de Jesús Salazar y Herrera, obispo de Manizales, se unió a la censura del ejemplar un año más tarde.

Esta exposición, que estará exhibida junto al Bibliometro de la línea P, en la estación Acevedo, a partir de este viernes, se suma a la divulgación cultural de la ciudad, convirtiendo el sistema masivo de transporte en un espacio de arte e identidad local.

Asimismo, la Corporación Otraparte se prepara para el lanzamiento de la primera edición de Viaje a pie, que incluye un ejemplar especial de la Colección Palabras Rodantes para su distribución gratuita en las estaciones del Metro de Medellín.