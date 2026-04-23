Mineducación supervisa a Secretarías de Educación de Santa Marta y Magdalena

Santa Marta

La Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Educación realizaron una visita conjunta a las Secretarías de Educación de Santa Marta y Magdalena, como parte de una estrategia nacional que se implementará en 10 Entidades Territoriales Certificadas.

La jornada busca fortalecer la articulación institucional, garantizar el cumplimiento de las normas de carrera administrativa, optimizar el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y asegurar el derecho a la educación.

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En desarrollo de la visita, y conforme al informe técnico, se identificaron hallazgos relevantes en la gestión de las entidades territoriales, entre ellos: posibles duplicidades en el pago de nómina; clasificación indebida de sedes urbanas como Zonas de Difícil Acceso (ZDA); reconocimiento de horas extras por encima de los topes normativos; incrementos salariales no financiables con recursos del Sistema General de Participaciones; omisión en el reporte total de vacantes; nombramientos y encargos que desconocen derechos de carrera; inconsistencias en la vinculación docente; y debilidades en la gestión de la información institucional.

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