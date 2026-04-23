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23 abr 2026 Actualizado 17:25

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Mineducación supervisa a Secretarías de Educación de Santa Marta y Magdalena

Durante su pronunciamiento en la sede de Santa Marta, el comisionado Edwin Ruiz Moreno (CNSC) fue enfático en señalar que existe un deber legal de reportar la totalidad de las vacantes definitivas al proceso de selección, evidenciando que actualmente se presenta su subregistro.

Mineducación supervisa a Secretarías de Educación de Santa Marta y Magdalena/ Mineducación.

Mineducación supervisa a Secretarías de Educación de Santa Marta y Magdalena/ Mineducación.

Mineducación supervisa a Secretarías de Educación de Santa Marta y Magdalena/ Mineducación.

Santa Marta

La Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de Educación realizaron una visita conjunta a las Secretarías de Educación de Santa Marta y Magdalena, como parte de una estrategia nacional que se implementará en 10 Entidades Territoriales Certificadas.

La jornada busca fortalecer la articulación institucional, garantizar el cumplimiento de las normas de carrera administrativa, optimizar el uso de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) y asegurar el derecho a la educación.

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En desarrollo de la visita, y conforme al informe técnico, se identificaron hallazgos relevantes en la gestión de las entidades territoriales, entre ellos: posibles duplicidades en el pago de nómina; clasificación indebida de sedes urbanas como Zonas de Difícil Acceso (ZDA); reconocimiento de horas extras por encima de los topes normativos; incrementos salariales no financiables con recursos del Sistema General de Participaciones; omisión en el reporte total de vacantes; nombramientos y encargos que desconocen derechos de carrera; inconsistencias en la vinculación docente; y debilidades en la gestión de la información institucional.

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Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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