Horóscopo del profesor Salomón HOY 23 de abril de 2026: Cáncer y Acuario deben reflexionar

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este 23 de abril de 2026. En este sentido, los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) tienen una invitación para meditar asuntos relevantes en su vida, mientras que otros como Géminis y Capricornio deben ser resilientes y asumir los riesgos de lo que hacen.

El 23 (2+3=5) destaca por ser el número del poder, fuerza y equilibrio. A quienes nacen en este día se les considera personas que vienen a cumplir misiones muy importantes en el amor y les gusta ayudar a otras personas a salir adelante. No obstante, también se les conoce como gente algo malgeniada, de temperamento fuerte, pero que por esto son entregados a sus convicciones. Su número es el 7492.

El profesor Salomón le recomienda que pinte en una hoja blanca la silueta de la palma de su mano. Una vez dibujada, coloca en una mitad su nombre y en la otra salud, dinero y amor. Luego de esto, doble bien la hoja, guárdela dentro de la funda de la almohada y mañana la quema, como símbolo de buenos augurios.

Recomendación del día

Para hoy, el color del día es el café .

. El número, 9077 .

. La fruta para comer: piña .

. Este es el día ideal para ordenar su casa, de manera que organice el espacio para recibir bendición y prosperidad de los arcanos.

Por otro lado, hoy comienza la fase de cuarto creciente de la luna , que simboliza el crecimiento de todas las ilusiones, proyectos y bendiciones que se guardan en el corazón.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Viene una solución económica importante para que cierre su semana con estabilidad, protección y fortaleza. Esto le dará ventana para que piense en este apartado importante: ¿Cómo están las cosas en el hogar? ¿Cómo están las relaciones con sus hijos o cercanos? ¿Está conviviendo o solo compartiendo espacio? Con eso, haga un balance para que las cosas puedan mejorar en su vivienda.

Número: 5890

Tauro

Algunos taurinos han conseguido iniciar ese proyecto positivo que se les auguraba. Ante esto, los arcanos han hablado y le mencionan que necesita hacer un sacrificio para cumplir sus objetivos. Todo en la vida necesita ponerle el entusiasmo, la gana, el deseo, por lo que debe saber unir los hilos de la inteligencia, sabiduría y paciencia para tejer un tapiz en sus vidas que sea bien especial.

Número: 4978

Géminis

Hay dos cartas del tarot totalmente diferentes para esta casa zodiacal hoy, una de orientación y otra de motivación. La primera habla de plata, nuevas amistades o nuevos proyectos que se van a llevar a cabo de una manera muy especial. La otra habla de la cueva: dice que los geminianos no deben esconderse de las cosas, personas o situaciones. Hay que enfrentar lo que sea.

Número: 7590

Cáncer

Cancerianos, recuerden que no están solos. Los arcanos auguran que encontrarán personas que van a ayudarlos a alcanzar esas metas que tienen propuestas, lo que puede agarrarlos por sorpresa. Esto les invita a reflexionar: ¿Cómo está su corazón? ¿Está limpio de verdad? ¿Está en perdón? ¿Está en armonía? ¿Vive en felicidad? Porque a veces se quiere llegar lejos, pero pasando por encima de los demás y con rencor guardado. Déjese dar una mano y no piense en las compensaciones que debiese dar.

Número: 6034

Leo

Para esta jornada deberá meditar mucho, ya que debe despejar su pensamiento de la melancolía. Piense muy bien en qué se refugia: ¿en las drogas? ¿en la envidia u odio a los demás? Si es así, piense bien qué puede cambiar de la situación, pues los refugios deben ser un lugar seguro y saludable para renovar sus energías, no un escape o una realidad alterna a la que vive en sus otros ámbitos sociales. Tenga en cuenta que los arcanos le bendicen para que todo lo que desee se cumpla, así que sepa planear algo positivo.

Número: 0028

Virgo

Se viene una época de tomar decisiones. Los integrantes de esta casa zodiacal van a tener que renovar su vida en estos momentos y eso significa adaptarse a cambios y soportar malos tragos para volver a brillar pronto. En este sentido, la carta de la luz ancestral le reta: ¿cuántas veces sale a tomar el sol? Recuerde que necesita alimentarse del sol para acumular energía. Ir un domingo, un lunes o en otras ocasiones al patio, terraza, balcón o espacios similares a recibir la luz directamente en su espalda le servirá mucho. Téngalo en cuenta.

Número: 3914

Libra

El tarot le invita a que se deje llevar por la intuición, la cual es una de sus características más especiales, ya que está en una época en que tiene que esforzarse aún más. Esto significa no solo trabajar en el sentido económico, sino aplicarse en lo que quiere, por sus proyectos, por su buena vida. Trabaje para que cada vez sea mejor las relaciones con sus cercanos y no tenga miedo de lo que la vida le vaya mostrando, enfréntelo también.

Número: 2104

Escorpio

¡Buenas noticias! Los arcanos vislumbran que va a lograr superar una situación pesada que estaba manejando, por lo que se vienen grandes bendiciones para su vida. Así, conociendo esta travesía, debe también enfocarse en no darle poder a los demás. Le dirán muchas cosas y le ordenarán bajo la prepotencia, pero no se deje llevar; sencillamente, usted sabe lo que es y punto. Intente explicar hasta donde pueda, pero no deje que el punto de vista de los demás afecte su buen criterio.

Número: 0865

Sagitario

A la par de sus congéneres elementales (Aries y Leo), debe meditar: ¿cuánto hace que no abraza a una persona bien?, o sea, con sentimiento, no por mero compromiso social, sino para sentir el cariño del otro. Abrace a ese hijo, abuela, mamá, vecino o compañero. Los abrazos sanan. Los abrazos traen bendiciones a todos, así que no olvide dejarse sentir este gran gesto.

Número: 1596

Capricornio

Al igual que Tauro y Virgo, los capricornianos deben superar esta prueba de resistencia que están librando para vencer los obstáculos que tienen por delante, ya que la meta está muy pronta a alcanzarse. Así, tomen aire, deténganlo y exhalen pensando en las cosas que se pueden hacer. No piensen en las cosas que están perdidas o fracasos pasados, ya que les desmotivará, manteniendo una tendencia derrotista que los alejará de las bendiciones que se vienen.

Número: 2225

Acuario

Los arcanos le insisten en que mantenga su buen trabajo. Siga luchando por lo que quiere, por esa meta, compra, casa, proyecto o relación en la que se encuentra, pues se augura una pronta recompensa con este esfuerzo. Añadido a eso, recuerde que no se puede desconectar de la fuente divina. La conexión con lo metafísico es importante para sentir esas bendiciones y nutrir su espiritualidad, que le hará comprender las cosas que van más allá de la vida.

Número: 7850

Piscis

Algunos integrantes de esta casa zodiacal van a pasar momentos muy felices con su familia, ya que se reunirán y lograrán reforzar su vínculo. Añadido a esto, se abren nuevas puertas para los proyectos de trabajo, soluciones económicas y nuevas puertas para llegar a proyectos o deseos que los piscianos han estado planificando.

Número: 5544

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