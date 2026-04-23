Es difícil ver estas detenciones: ganadora del World Press Photo con su trabajo ‘Separados por ICE’

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La fotógrafa estadounidense Carol Guzy, ganadora del World Press Photo, habló en 6AM W de Caracol Radio y describió cómo se sintió al capturar el momento ‘Separados por ICE’, obra con la que ganó el reconocimiento.

Guzy, ganadora del Premio Pulitzer en cuatro ocasiones (1986, 1995, 2000 y 2011), contó que ha retratado incontables separaciones en las cortes de Nueva York, lugar donde dejó retratado el momento que la hizo ganar su más reciente premio.

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‘Separados por ICE’ muestra el momento en que unas hijas abrazan muy fuerte a su padre para que ICE no lo deportará, sin embargo, su esfuerzo fue en vano y no pudieron evitarlo.

“Ellas no podían ser consoladas en ese momento y es difícil no tener en la cabeza estos llantos de estos niños inocentes que son los más afectados en la mitad de toda esta situación”, señaló la fotógrafa.

Guzy afirma que como periodista trata de hacer un reportaje bastante balanceado, bastante justo, sin embargo, no deja de ser humana también.

Para la fotógrafa es muy difícil ver estas detenciones y el miedo de los niños, ya que ella perdió a sus padres a los seis años, entonces sabe lo que esto genera en el corazón de un niño.

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Por otra parte, recibir el World Press Photo la tiene muy contenta porque es el reconocimiento a una historia que la emociona. Para Guzy, este tema va a dar de que hablar y creará una discusión sobre las elecciones que tiene Estados Unidos en su país y si las tácticas del gobierno son aceptables o no.

Escuche la entrevista completa:

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