Atención: Fue extraditado a Estado Unidos Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad por parte de la Policía Nacional, Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, fue trasladado en las últimas horas desde la estación de Policía de Los Mártires, en Bogotá, hasta el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM), para ser extraditado a Estados Unidos.

Este hecho fue confirmado por el ministro de Justicia Andrés Idárraga, cumpliendo la orden impartida por el presidente Gustavo Petro.

“Alias “Pipe Tuluá” fue extraditado a los Estados Unidos. El Gobierno Petro rompe el récord histórico con 809 extradiciones: 6,3 % más que Duque y 7,6 % más que el segundo mandato de Uribe. La cooperación judicial internacional no se debilitó: se fortaleció con una política firme contra el crimen organizado”, aseguró el ministro en su cuenta de X

Cabe de indicar que es pocas horas de la reunión que sostendrán los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Estados Unidos, Donald Trump, se ha confirmado en este mismo martes 3 de febrero será extraditado el jefe de la banda criminal La Inmaculada y conocido con el alias de ‘Pipe Tuluá’.

Las cuentas pendientes de ‘Pipe Tuluá’

De acuerdo con la acusación emitida el 11 de septiembre de 2024, dentro del caso identificado como 4:24-CR-195, alias ‘Pipe Tuluá’ es señalado de integrar una organización dedicada al narcotráfico con destino a Estados Unidos.

El primer cargo por el que tendrá que responder será concierto para distribuir y poseer cocaína con intención de distribución.

El segundo cargo lo señala de conspirar para traficar y distribuir cocaína, con conocimiento o motivos razonables para creer que la droga sería importada de manera ilegal a territorio estadounidense.

El tercer cargo corresponde a la fabricación y distribución de cinco kilogramos o más de cocaína, también con la intención y conocimiento de que el estupefaciente llegaría ilegalmente a Estados Unidos.

Cabe recordar, que el gobierno dejó en firme la resolución que autoriza la entrega del señalado cabecilla criminal a las autoridades estadounidenses.