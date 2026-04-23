La imagen de una familia ecuatoriana separada por ICE gana el World Press Photo

La foto de una familia de migrantes ecuatorianos separada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) ganó este jueves el primer premio del World Press Photo 2026.

La imagen, captada por la fotógrafa estadounidense Carol Guzy, de la agencia de noticias estadounidense ZUMA y del instituto iWitness para el Miami Herald, muestra el conmovedor momento en que Luis es detenido y separado de su esposa Cocha y de sus hijos, tras una vista ante un tribunal de inmigración en Nueva York el 26 de agosto de 2025.

Tomada en el interior de un edificio federal estadounidense al que, excepcionalmente, se permitió el acceso a los fotógrafos, la foto muestra los rostros llorosos y aterrorizados de sus dos hijas, mientras se aferran desesperadamente al suéter de su padre.

“Este premio subraya la importancia crucial de esta historia a escala mundial. Somos testigos del sufrimiento de innumerables familias, pero también de su dignidad y su resiliencia ante la adversidad”, declaró la galardonada en un comunicado.

Desde hace 71 años, el concurso World Press Photo premia cada año “lo mejor del fotoperiodismo y la fotografía documental a escala mundial”, según la página web de la organización.

“El valor con el que (estas personas) aceptaron abrir sus vidas a nuestras cámaras nos ha permitido contar sus historias. Este premio les pertenece a ellos, y no a mí”, afirmó Guzy.

El jurado, que examinó minuciosamente 57.376 fotografías tomadas por 3.747 fotoperiodistas de 141 países, también dio a conocer las dos fotos finalistas.

La primera, “Crisis de la ayuda en Gaza”, de Saber Nuraldin para EPA Images, muestra a una multitud de palestinos subiéndose a un camión de ayuda que entra en la Franja de Gaza para conseguir harina, durante lo que el ejército israelí calificó de “suspensión táctica” de las operaciones de transporte de ayuda humanitaria.

La segunda, “Los juicios de las mujeres achi”, de Victor J. Blue, para The New York Times Magazine, es un retrato en blanco y negro de unas mujeres achi a la salida de un tribunal guatemalteco, tras haber ganado una batalla legal contra quienes las agredieron, y en muchos casos violaron, hace 42 años durante la guerra civil.