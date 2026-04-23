Denunciante cuestionó respuesta de la Arquidiócesis a señalamiento contra cardenal Rubiano por abuso

La Arquidiócesis de Bogotá, en una carta enviada al diario El País, reconoció que no investigó la denuncia de abuso sexual en 2021 contra el cardenal Pedro Rubiano. Aseguraron que, para esa época, él no contaba con las facultades para defenderse porque presentaba deterioro en sus capacidades mentales.

Y es que 6 AM W, de Caracol Radio, conversó el lunes 20 de abril con ‘Andrés’, el hombre que denunció haber sido la víctima del presunto abuso sexual a sus 14 años por parte de Rubiano.

Vea aquí: Tenía 14 años: hombre denuncia que cardenal Rubiano abusó de él y hubo “encubrimiento” de Iglesia

Ante la respuesta de la Arquidiócesis, ‘Andrés’ envió una comunicación a este medio en la que cuestionó la carta firmada por monseñor Alejandro Díaz García, director de la Oficina para el Buen Trato.

“Apelando al derecho de réplica de la escueta respuesta de la Arquidiócesis de Bogotá al Diario El País España Colombia perteneciente a su Casa Periodística y referente al caso denunciado en la Emisora el pasado 20 de abril, me permito contestar puntualmente lo siguiente”, dijo.

A través de varios puntos, detalló temas faltantes en la respuesta oficial de la Arquidiócesis y desmintió algunas cuestiones:

Respuesta del punto 1

Expresó que en la respuesta de la Arquidiócesis “faltó nombrar otros sacerdotes” que fueron incluidos en la acusación hecha por escrito. Mencionó al padre “HSP”, quien, según escribió, “está vivo y trabajando con jóvenes en un colegio del norte de Bogotá”.

Respuesta punto 2

Calificó como “falso” el argumento principal de la Arquidiócesis para no investigar la denuncia. “Monseñor Rubiano no tenía problemas mentales a la fecha de la denuncia, en todo caso es la Fiscalía la ÚNICA que determina si un acusado de un delito mediante peritaje medico psiquiátrico está enfermo o no para responder las graves acusaciones”.

Aclaró que omitió denunciarlo porque “a los curas en una oficina se les ocurrió excluirlo, fue un error que entorpeció la investigación”.

Respuesta Punto 3 a

“Mienten, tengo muchos correos donde les pregunté por mi caso durante varios años y sin respuesta, solo hasta 2025 y lo puedo demostrar con pruebas documentales. Además, me ofrecieron acompañamiento psicológico, pero solo lo obtuve hasta 2025 y eso porque los ‘putié’ via Wpp solicitándolo. También tengo pruebas escritas de eso”.

Respuesta Punto 3 b

“Mienten, la Fiscalía desmintió que la denuncia haya sido recibida, ni física ni por ninguno de los medios electrónicos ni correos fue encontrada; eso también lo demuestro en la respuesta al juzgado que tramitó mi tutela. La Fiscalía desmintió esa afirmación de haber recibido denuncia alguna a mi nombre y cedula lo que tipifica falsedad en documento, omisión de denuncia y ENCUBRIMIENTO por parte de la Arquidiócesis de Bogotá”.

Este es el pantallazo de la tutela:

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Respuesta punto 4

“Aceptan haber recibido la denuncia en la fecha indicada, entonces por qué no me llevaron a la Fiscalía a hacer la denuncia formal solo con el conocimiento de un delito. La Arquidiócesis de Bogotá y el cardenal rueda cuentan con un super Equipo jurídico que debe saber que la omisión de denuncia en Colombia es un delito según el Art. 441 del Código Penal”.

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