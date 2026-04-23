Los marinos sienten que falta protección: coordinador para el mundo árabe e Irán de la ITF

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Mohamed Arrachedi, coordinador para el mundo árabe e Irán de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF)

El coordinador para el mundo árabe e Irán de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITF, por sus siglas internacionales), Mohamed Arrachedi, conversó con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio y reveló cuál es la situación de los marinos en el estrecho de Ormuz.

Arrachedi apuntó que la ausencia de perspectivas en estos momentos es la principal preocupación. “Desde que empezó la guerra, puedo asegurar que en estos momentos el sentimiento de falta de protección persiste entre los marinos”, señaló.

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El coordinador de la ITF reveló que han recibido casi 2.000 consultas, que no equivale a 2.000 marinos, porque se recibió una llamada de 10 o 15 de una misma tripulación.

Ante este escenario, los problemas que hay no solamente afectan la falta de víveres, provisiones y agua, también hay peticiones de repatriación, y llamadas con mucho miedo para que los ayuden a salir de ese territorio.

Por otra parte, Mohamed Arrachedi dio a conocer que rechazan la manera en que Irán trata a las tripulaciones de civiles y los buques comerciales.

“Nosotros, la ITF, hemos emitido varios comunicados de prensa donde condenamos los ataques a los barcos y no estamos de acuerdo con que los marinos estén utilizados como una moneda de cambio”, señaló.

El coordinador de la ITF añadió que “los marinos son trabajadores civiles que deben ser protegidos, son declarados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como trabajadores clave”.

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Por último, Arrachedi declaró: “Los marinos no tienen absolutamente nada con esta guerra, no la han provocado, no son parte activa ni pasiva en ella, por lo cual todos los gobiernos en la industria marítima y los registros marítimos tienen obligación de dar pasos concretos, medidas concretas, para proteger a los marinos”.

Escuche la entrevista completa:

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