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20 abr 2026 Actualizado 16:29

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Tenía 14 años: hombre denuncia que cardenal Rubiano abusó de él y hubo “encubrimiento” de Iglesia

En 6AM W, una víctima relató presuntos abusos sufridos en 1983 por parte de miembros del clero de la Iglesia católica de Colombia, y denunció silencio institucional: “Nunca prosperaron las denuncias”

“Tenía 14 años”: víctima relata presunto abuso cometido por el cardenal Pedro Rubiano en Bogotá

“Tenía 14 años”: víctima relata presunto abuso cometido por el cardenal Pedro Rubiano en Bogotá

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Maria José Castro

Un nuevo testimonio ha salido a la luz, revelando presuntos abusos sexuales dentro de la Iglesia católica de Colombia y un posbile encubrimiento por parte de altas jerarquías eclesiásticas y judiciales.

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Maria José Castro

Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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