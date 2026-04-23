En Colombia, 16.2 millones de personas mercan con $176.000 al mes: presidente de ABACO

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En Colombia, 16.2 millones de personas mercan con 176 mil pesos al mes: presidente de ABACO

El director ejecutivo de la Red de Bancos de Alimentos de Colombia, Juan Carlos Buitrago, se refirió en 6AMW de Caracol Radio, sobre el reciente informe de El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas en el que alertan sobre una emergencia alimentaria, con 6,6 millones de personas en inseguridad alimentaria.

El directivo señaló que estas personas no tienen acceso suficiente a alimentos, lo que configura una situación crítica que requiere acciones urgentes del Estado y la sociedad.

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16,2 millones de colombianos viven en pobreza

Buitrago explicó que la problemática se agrava al cruzar otras cifras: actualmente, 16,2 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y deben alimentarse con apenas $176.000 al mes.

La situación es aún más delicada en pobreza extrema, donde 5,9 millones de colombianos sobreviven con solo 86 mil pesos mensuales para alimentación.

“De acuerdo con estudios de los bancos de alimentos, una persona necesita en promedio 596 mil pesos al mes para cubrir una alimentación adecuada en el país.” Afirmó el director ejecutivo.

Desnutrición crónica en Colombia

Uno de los datos más alarmantes revelados en la entrevista es que 392 mil niños menores de cinco años padecen desnutrición crónica en Colombia.

Esta condición tiene consecuencias irreversibles como:

Hasta 14 puntos menos de coeficiente intelectual

Cinco años menos de escolaridad

54% menos de ingresos en la vida adulta

Por otro lado, el director de ABACO, explicó que el problema no está focalizado en una sola región, pues ciudades como Bogotá (60 mil casos) y departamentos como Antioquia (46 mil) también registran cifras preocupantes, lo que demuestra que el hambre está presente en todo el país.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: