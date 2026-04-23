Sector moda alerta presunto “contrabando postal” por parte de Temu, Shein y plataformas chinas

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Empresarios del sector textil y de la moda en Colombia siguen lanzando alertas relacionadas a los protocolos y distribución de productos de plataformas chinas como Shein, Temu y AliExpress.

En esta oportunidad, la Cámara colombiana de Confección, a través de un informe, denuncia el uso indebido de un sistema de importaciones conocido como “de minimis”.

El anterior es un mecanismo que permite que productos que son comprados en el exterior por menos de 200 dólares, entren al país sin tener que pagar IVA ni aranceles.

Aunque este beneficio fue creado para para beneficiar a quienes hacen compras personales y ocasionales a través de estas plataformas, también estaría siendo utilizado con fines comerciales.

Guillermo Criado, presidente de la Cámara colombiana de Confección, dijo a los micrófonos de 6AM W que esto representa una “competencia desleal” frente a las compañías nacionales.

“Estamos luchando por sobrevivir entre impuestos, trámites, cargas regulatorias, mientras estas plataformas digitales están operando en nuestro país como si estuvieran por encima de la ley”, dijo.

Agregó que “en Colombia producir moda legalmente implica pagar IVA, pagar renta al 35%, asumir la seguridad social y parafiscales, facturación electrónica, normas de etiquetado, seguridad industrial, cámara de comercio, cumplir con Bomberos, código de policía, inspecciones de la DIAN”.

Lea también: Denuncian que más de 5 mil deportistas entrarán a San Andrés sin pagar tarjeta de turismo, ¿por qué?

El empresario denunció algunas de las prácticas que se estarían llevando a cabo, empezando por el fraccionamiento de envíos, que consiste en dividir grandes pedidos en paquetes pequeños y así, no superar el límite permitido y evitar el pago de impuestos.

También advierte sobre la subvaloración de productos, lo que quiere decir que declararían precios más bajos para así poder mantenerse dentro del umbral de exención.

Guillermo explicó otro punto clave que es la triangulación de mercancías, que consiste en el envío de productos fabricados en China, por ejemplo, a Estados Unidos, para luego ser enviados a Colombia, haciéndolos pasar como si su origen fuese norteamericano.

“Tenemos que reconocer que estas plataformas digitales, impulsadas por el gobierno chino, están haciendo uso del TLC con Estados Unidos, convirtiéndose en un lavado de origen porque le dan la vuelta por Miami y entran a Colombia, excusándose de que vienen del mercado americano”, añadió.

Criado asegura que esto ha representado para el sector una caída en ventas preocupante, así como el cierre de empresas y pérdida de empleos.

Ante este panorama, proponen cambios en la regulación, como eliminar el umbral de 200 dólares y aplicar IVA y aranceles como ya lo han hecho países como India, Estados Unidos, Brasil, entre otros.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: