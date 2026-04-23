Arquidiócesis reconoce que no investigó denuncia de abuso sexual contra el cardenal Pedro Rubiano

A través de una respuesta escrita enviada a El País, la Arquidiócesis de Bogotá reconoció no haber investigado una denuncia de abuso sexual realizada ante ellos formalmente en 2021 porque, según justifican, el cardenal Rubiano para esa época no contaba con las facultades mentales para defenderse.

En 6AM W de Caracol Radio se conoció el testimonio de Andrés, un hombre que denunció haber sido víctima a sus 14 años de presuntos abusos sexuales por parte del monseñor Pedro Rubiano Sáenz (1932–2024).

Estando en Roma, el hombre dio a conocer los hechos en 2020 a Joaquín Navarro, no de los colaboradores cercanos de Juan Pablo II, pero nunca recibió respuesta.

En 2021, cuando conoció la inauguración de la Oficina para el Buen Trato de la Arquidiócesis de Bogotá, volvió a denunciar. El Monseñor Luis Manuel Alí le dio una audiencia, donde le pidieron escribir con puño y letra los hechos. Después de eso perdió comunicación.

Esta historia ya había sido dada a conocer a El País en el marco del dosier que ese diario entregó al Vaticano sobre denuncias de abusos en la Iglesia en América Latina.

A propósito de lo anterior, la Arquidiócesis de Bogotá emitió a ese medio una respuesta escrita firmada por monseñor Alejandro Díaz García, director de la Oficina para el Buen Trato.

Allí, la institución confirmó no haber adelantado ninguna investigación interna frente a la denuncia presentada por Andrés.

Según explicaron, la decisión se tomó porque para ese entonces el cardenal ya presentaba un deterioro en sus capacidades mentales, lo que impedía garantizar un debido proceso que incluía su derecho a la defensa.

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Asimismo, dieron detalles sobre el protocolo que llevan a cabo para atender las denuncias de las víctimas y cómo se implementó en este caso específicamente.

En primer lugar, aseguraron haber brindado acompañamiento psicológico y espiritual al denunciante como medida de apoyo.

Segundo, indicaron que la denuncia fue remitida a la Fiscalía General de la Nación en 2021 para que la justicia ordinaria fuera la encargada de investigar los hechos.

Vale la pena agregar que Andrés dijo a Caracol Radio que al no recibir respuesta de esta autoridad, se vio obligado a interponer una tutela, la cual respondió la fiscalía asegurando que no había recibido su denuncia.

Y como tercer punto, explican no haber abierto un proceso canónico interno por el estado mental del cardenal mencionado anteriormente, una decisión que, según ellos, fue consultada y avalada por instancias del Vaticano.