Hija de Fidel Castro, crítica del régimen, muestra en ‘Revolution’s Daughter’ su realidad de Cuba

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Hija de Fidel Casto, crítica del régimen, muestra en ‘Revolution’s Daughter’ su realidad de Cuba

En diálogo con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, Alina Fernández Revuelta, hija de Fidel Castro, dio detalles del documental ‘Revolution’s Daughter’, el cual muestra una realidad no vista de Cuba y lo que han pasado varias generaciones de cubanos durante el régimen de los Castro.

“En el documental lo que se buscaba un poco era llegar al mercado norteamericano, porque el tema de Cuba es algo que se oculta, que lo vuelvo a repetir, se pasa por alto. Hay cómplices de la dictadura que no quieren que se conozca lo mal que ha funcionado”, señaló.

Agregó que Cuba “ha sido el centro de los socialistas que siguen justificando la situación que ya no se puede justificar”.

Última conversación con su padre, Fidel Castro

Mencionó que antes de huir de Cuba en 1992 ya no tenía contacto con su padre por su posición frente al manejo del país, el cual calificó como un “disparate histórico”.

“Una de las tragedias en Cuba es que si piensas distinto eres el enemigo, te califican de gusano, de escoria, de traidor”, indicó.

Tensión Trump – Cuba, ¿el fin del régimen de los Castro?

“Diría que el último de los Castro que queda en el poder es una persona bastante mayor, es cuestión de sentido común. Afortunadamente, ya no hay manera de ocultar o dejar pasar por alto la situación en Cuba”, afirmó.

Para ella, es evidente que Cuba es un país en “bancarrota”, sin economía funcional, por lo que expreso que es hora de que su pueblo “por fin tenga libertad”.

Finalmente, comentó que ya no tiene contacto con ningún miembro de la familia Castro porque ni ellos ni ella quieren.

“Allá nos califican como extremistas”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí:

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