Alerta en Cundinamarca por fenómeno de El Niño: hacen llamado a fortalecer acciones frente a sequías / Cortesía Colprensa

La Contraloría de Cundinamarca ha emitido una alerta a las entidades en el departamento frente a los posibles efectos del Fenómeno del Niño, uno de los eventos de variabilidad climática más fuertes de las últimas décadas. En ese sentido, pide fortalecer acciones frente a sequías, incendios forestales y desabastecimiento hídrico.

Puntualmente, la Contraloría ha hecho un llamado a fortalecer la planeación, prevención y capacidad de respuesta de los territorios ante escenarios de sequía, incendios forestales, desabastecimiento de agua y demás eventos asociados a condiciones climáticas extremas.

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“Cada recurso destinado a prevenir emergencias, proteger fuentes hídricas o fortalecer la capacidad de respuesta institucional debe ejecutarse con eficiencia, planeación y resultados reales para las comunidades. Hoy hacemos un llamado a nuestros sujetos de control para fortalecer las acciones”, dijo el contralor de auxiliar Cundinamarca, Carlos Guillermo Granados.

Dentro de las acciones sugeridas por la Contraloría se encuentra: actualización de planes de contingencia, fortalecimiento de los consejos municipales para la gestión del riesgo, monitoreo de fuentes abastecedoras del agua, conservación de ecosistemas estratégicos, fortalecimiento de capacidades operativas y campañas de ahorro del agua, almacenamiento de aguas lluvias y estrategias de educación ambiental que sensibilicen a los cundinamarqueses.

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“La Contraloría de Cundinamarca recuerda que la protección de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental son elementos esenciales para salvaguardar el patrimonio público y el bienestar de las futuras generaciones. Vigilamos, protegemos y cumplimos”, dice el comunicado de la entidad.