Cúcuta vs. Junior Liga Colombiana: fecha, hora y dónde seguir el partido de la jornada 18

Junior de Barranquilla llega a este compromiso ya clasificado y ocupando la casilla tres con 31 puntos y con una diferencia de gol de +6. Por el lado del conjunto Motilón ocupa la casilla 16 con 15 puntos.

El Junior podría rotar en este compromiso y darle respiro a sus jugadores titulares para enfocarlos al partido de Copa Libertadores que tendrán que ir a jugar a Perú el próximo 28 de abril contra Sporting Cristal. Y el Cúcuta tendrán que jugar con sus titulares para conseguir puntos para mantener la categoría en primera división, ya que se encuentra en la casilla 18 y lo sigue Boyacá Chicó y Jaguares, equipos que ya están en la zona del descenso.

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En los últimos cinco partidos que se han enfrentado ambos equipos, el Junior ha ganado cuatro y el Cúcuta solo ha ganado uno. En cuanto a los últimos cinco partidos en la ciudad de Cúcuta, el Motilon ha ganado tres partidos y el Junior a ganado dos compromisos.

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Fecha, hora y dónde seguir el partido Cúcuta vs. Junior

El partido entre Junior y Cúcuta válido por la fecha 18 de la Liga Colombiana 2026-I se llevará a cabo este viernes 24 de abril, a partir de las 4:00 de la tarde. El encuentro lo podrá seguir atraves del minuto a minuto EN VIVO estará disponible en la página web de Caracol Deportes.