Con la implementación del SETP podrían salir de operación 378 busetas en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio la gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué, Rocío Lozano, explicó que en el marco de este proyecto se realizó un estudio de demanda en el que se evidenció que cerca de 50 mil pasajeros se bajaron del bus y cambiaron su forma de movilizarse en la ciudad.

“Se encontró que de los 221 mil pasajeros diarios que para el año 2018 teníamos en el transporte público tipo buseta pasamos a 170 mil y que para lo que en su momento fue la oferta de 960 busetas, ahora solo se requieren 582”, resaltó Rocío Lozano.

La gerente del SETP indicó que la pandemia fue un punto importante para que los ibaguereños cambiaran su forma de movilizarse en el sistema de transporte público “Hizo que muchos de estos hábitos se cambiaran, uno en especial porque la gente tomó un poco de susto de viajar en comunidad y hasta los horarios de las rutinas de empleados públicos cambió”.

También ha afectado el cambio de horarios en las jornadas de las personas que trabajan, en algunos casos empresas optaron por trabajar en jornada continua o solo una hora de almuerzo, lo que no permite el regreso de al mediodía a las casa a almorzar.

¿Qué viene para el modelo financiero del SETP DE Ibagué?

“Se debe revisar la tarifa que tiene 43 ítems entre las que está el factor de la operación, cómo se opera el sistema, con qué vehículos, escenarios que debemos tener en cuenta para establecer el punto de equilibrio, esto se sabrá a partir del mes de julio cuando se conozca el resultado del estudio financiero”, afirmó la gerente del Sistema Estratégico de Transporte Público de Ibagué.

Esta polémica también se había agitado afínales del año 2025 en medio de un debate de control político en el que el concejal de la Alianza Verde, Andrés Zambrano, aseguró que la tarifa técnica del pasaje en buseta podría llegar a los $8 mil y el costo real para los usuarios de $6.500. En la actualidad el pasaje en el transporte público tiene un valor de $3.300 de lunes a sábado, mientras que el domingo de $3.400.