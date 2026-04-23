Estudiantes de la Udenar protestaron pidiendo una tarifa diferencial en el transporte público

Pasto - Nariño

El paso vehicular en la calle 18, sector Torobajo en Pasto estuvo bloqueado durante la tarde de este miércoles 22 de abril por cuenta de un plantón convocado por estudiantes de la Universidad de Nariño, quienes salieron a las vías para exigir una tarifa diferencial en el transporte público.

Se trata de una movilización de carácter cultural en la que, a través del arte, la música y la palabra, los estudiantes insistieron en que el costo del pasaje sigue siendo una barrera para acceder y mantenerse en el sistema educativo, por lo que durante la jornada se registró un paso restringido con aperturas esporádicas mientras se desarrollaban las actividades.

Proyecto de cobro electrónico no avanza

Pese a que ya se había avanzado en la instalación de equipos para el cobro electrónico en más de 100 buses de servicio público, hasta el momento este sistema no ha sido puesto en marcha. Cabe recordar que este proyecto buscaba modernizar el recaudo y facilitar la implementación de medidas como la tarifa diferencial, pero que hoy permanece estancado.

Desde distintos sectores se ha advertido que esta situación incluso podría generar riesgos de sanciones económicas para el municipio, siendo el principal obstáculo la negativa de transportadores y empresas operadoras, quienes se han opuesto a activar el sistema argumentando sobrecostos en su operación y solicitando un incremento en la tarifa, que actualmente se encuentra en $2.700.

Siguen las mesas de trabajo

Ante este panorama, desde la administración municipal se han adelantado mesas de diálogo con los diferentes actores del sistema de transporte, buscando alternativas que permitan destrabar el proceso sin generar afectaciones a la ciudadanía.

Una de las estrategias planteadas es el fondo de estabilización tarifario, aprobado por el Concejo de Pasto, con el que se busca recaudar recursos a través de mecanismos como el denominado pico y placa solidario, medida permitiría a los conductores circular en días de restricción mediante el pago aproximado de $30.000 por día, sin embargo, aunque ya fue aprobada, aún no ha sido implementada, ya que requiere ajustes en el decreto vigente que regula el pico y placa en la ciudad.

Los recursos que se obtendrían de este mecanismo servirían para cubrir el déficit que, según los transportadores, generaría la puesta en marcha del cobro electrónico, y a esto se suma la falta de funcionamiento de los patio-talleres construidos en la ciudad, cuatro en total, que pese a la millonaria inversión siguen sin operar y hoy son considerandos Elefantes Blancos.

Hasta ahora, las mesas de trabajo continúan sin avances concretos, sin embargo, se mantiene la expectativa de lograr acuerdos que permitan destrabar estos proyectos y tener la posibilidad de implementar medidas como la tarifa diferencial para estudiantes.