Cárcel para el monstruo de Palocabildo: habría asesinado a su esposa y abusado de su hijastra

Tolima

Caracol Radio conoció que fue capturado Jovanny Hernández, conocido en el Tolima como el monstruo de Palocabildo, persona que era buscado por parte de las autoridades desde hace siete años.

Esta persona de 49 años fue encontrada por parte de investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de Policía y el Ejército Nacional en el barrio Centro de Cimitarra, Santander, donde se escondía de las autoridades.

Tras su captura fue presentado ante un juez de control de garantías que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por su presunta responsabilidad en el crimen de su compañera sentimental y el abuso sexual de su hijastra menor de edad en el municipio de Palocabildo.

“Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Tolima le imputó los delitos de feminicidio agravado, acceso o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. Cargos que fueron aceptados”, indicó la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, entre 2018 y 2019, el hombre habría agredido sexualmente a su hijastra con discapacidad cognitiva, quien para la época de los hechos tenía 11 años. El procesado, al parecer, la intimidaba con golpearla si contaba lo sucedido.

Asimismo, estaría involucrado en el crimen de su pareja sentimental, ocurrido entre el 17 y 18 de marzo de 2019, cuando la víctima fue golpeada severamente con elementos contundentes, asfixiada y estrangulada hasta causarle la muerte.

El procesado habría enterrado el cuerpo de la mujer en zona montañosa de una finca de la vereda El Triunfo y fue encontrado 55 días después de haberse reportado su desaparición.