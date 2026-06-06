David Alonso se ilusiona con volver al triunfo en Moto2: así le fue en la clasificación de Hungría

David Alonso quiere volver a salir triunfante de Hungría, así como lo hizo en 2025 cuando logró la victoria en el circuito de Balaton Park. Hasta el momento, esa fue la única gran alegría para el colombiano en la segunda categoría del motociclismo, pero ste año tratará de repetir sensaciones.

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El joven piloto tuvo una muy buena práctica libre, pues terminó con el segudo mejor tiempo (1:40.037), solo por debajo del español Manuel González, quien es el líder del campeonato. Esta buena actuación hizo que se saltara la Q1 y cayó directo a la Q2.

¿En qué posición largará Alonso en la carrera?

Antes de marcar su tiempo definitivo, Alonso se salvó en dos oportunidades de las caídas: la primera en fue en el segundo entrenamiento libre, y la otra en su intento final de clasificación. El colomboespañol terminó ocupando el noveno mejor puesto de la qualy y largará en la tercera fila de la parrilla.

Las diferencias fueron muy cortas en los primeros diez puestos. Alonso quedó noveno con un tiempo de 1:40:557 y quedó a 227 milésimas de Izan Guevara, quien logró la pole position con un tiempo de 1:40:280.

Ahora Alonso deberá mantenerse en el grupo de adelante y tratar de ir avanzando hasta llegar al primer lugar, tal y como ha hecho en otros triunfos que tuvo en el Moto3.

¿De qué va Alonso en el Mundial de Moto2?

Alonso marcha en la sexta posición del Mundial de Moto2 con 58 puntos, distante de los 129.5 del español Manuel González, líder del campeonato.

Los mejores resultados de Alonso en el Moto2 2026 han sido en España y Estados Unidos, cuando finalizó en la cuarta posición.

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Fecha, hora y cómo seguir la carrera del GP de Hungría

La carrera tendrá lugar este domingo desde las 5:15 (hora de Colombia) y será transmitida por ESPC.