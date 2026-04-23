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Bogotá está sufriendo todo tipo de inseguridad, atentados, hurtos, hasta por mirar mal: Elvia Otero

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Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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