Bogotá está sufriendo todo tipo de inseguridad, atentados, hurtos, hasta por mirar mal: Elvia Otero
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Maria Alejandra Uribe
Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...