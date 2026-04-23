Dispararon en Bogotá contra vehículo en que se movilizaba aspirante a la Contraloría: esto se sabe

Este miércoles, 22 de abril, delincuentes dispararon en Bogotá contra el vehículo en el que se movilizaba Elvia Isabel Otero, aspirante a la Contraloría General y ex auditora general. El hecho se registró en la tarde-noche en el barrio Salitre, en la localidad de Santa Fe.

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Según ha podido conocer Caracol Radio, las balas impactaron en la puerta delantera. En el hecho hubo un intercambio de disparos debido a que el esquema de la Unidad Nacional de Protección (UNP) reaccionó. Sin embargo, no hay registro de personas heridas.

El atentado se registró en la intersección de la calle 25 con carrera 69, cuando dos hombres en motocicleta interceptaron a la aspirante. Según se ha podido ver en imágenes difundidas a través de redes sociales, minutos después llegaron varios uniformados de la Policía para atender la situación.

Otero tenía una cita muy cerca al lugar del atentado. Cuando se iba a bajar del vehículo, los dos hombres se acercaron para disparar. En ese momento, el conductor de la camioneta se dio cuenta del hecho y pegó un grito para que el escolta que lo acompañaba reaccionara.