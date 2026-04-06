MinEducación pide a Superservicios intervenir tras escándalo por colegio inaugurado sin agua ni luz

El ministro de educación, Daniel Rojas, solicita a la Superintendencia de Servicios Públicos que requiera a las centrales eléctricas de norte de Santander y a la empresa de los mismos del municipio de El Tarra para solucionar la carencia de agua y luz que tiene cerrado el colegio – universidad de este municipio desde hace 4 meses.

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Ante esta situación, el gerente del Fondo de Infraestructura Educativa (FFIE), Sebastián Caballero, explicó que para que los servicios públicos entren en funcionamiento es necesario que las conexiones provengan de redes externas, una responsabilidad que no corresponde al Fondo, sino a la alcaldía municipal y a las empresas prestadoras de estos servicios.

Asimismo, aseguró que el 11 de marzo del 2025, la empresa de servicios públicos certificó disponibilidad de acueducto y alcantarillado para el predio.

“El proyecto no nació de la improvisación. Nació con una certificación oficial del municipio que aseguraba que el lote sí tenía disponibilidad de servicios públicos.”, indicó Caballero.

Posteriormente dijo que cuando el proyecto ya estaba en ejecución, la misma empresa de servicios públicos informó que no existía red de acueducto en el sector, modificando la información inicialmente suministrada.

A pesar de este cambio, la Alcaldía de El Tarra otorgó la licencia de construcción, autorizando el desarrollo del proyecto bajo esas condiciones.

“La Ley 142 de 1994 es clara, ya que la garantía de los servicios públicos corresponde a las entidades territoriales y a las empresas prestadoras, no al FFIE ni al Ministerio de Educación”, afirmó el gerente.

Por último señaló que no se trata de buscar culpables mediáticos sino de que la obra funcione.

“Para que funcione, necesitamos que la Alcaldía de El Tarra asuma su responsabilidad y actúe con decisión”, dijo Sebastián Caballero.

Recordemos que las aulas de El Tarra, inauguradas hace cuatro meses por el mandatario colombiano, están cerradas desde entonces porque no tienen agua potable, alcantarillado ni luz.