58.202 hogares de Bolívar recibirán transferencias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció el inicio de la entrega del primer ciclo de transferencias de los programas Renta Ciudadana y Devolución del IVA en Bolívar, desde el 20 de marzo hasta el 5 de abril.En este primer ciclo, el Gobierno nacional invierte en el departamento 24.915 millones de pesos.

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Estos recursos están destinados a fortalecer y mejorar la calidad de vida de 58.202 hogares beneficiarios del departamento.

“Desde la Gerencia Regional Bolívar tenemos una importante noticia para todas las mamitas cabezas de hogar beneficiarias de renta ciudadana y de compensación de IVA. Desde el 20 de marzo iniciamos nuestra dispersión de las transferencias de renta ciudadana y compensación de IVA. Cerca de 52 mil hogares en todo el departamento de Bolívar con una inversión de más de 15 mil millones de pesos por parte del gobierno del cambio llegarán a nuestros hogares beneficiarios. Con el ciclo 1 de renta ciudadana y de compensación de IVA seguimos cumpliendo en el territorio bolivarense.”, dijo la gerente regional de la entidad, María Alejandra Benitez Hurtado.

La entrega se realizará mediante la modalidad de giro para todos los hogares beneficiarios, y se garantizará la cobertura en todo el territorio nacional a través de la Unión Temporal conformada por SuRed y Supergiros.

En 2025, con Renta Ciudadana se beneficiaron 61.225 hogares y con la Devolución del IVA 53.817 hogares bolivarenses. La inversión superó los 115 mil millones de pesos.

Prioridad a hogares con mayores necesidades de cuidado

A través de la línea de valoración del cuidado, Prosperidad Social prioriza a hogares registrados en pobreza extrema del Sisbén con especial énfasis en:

Familias monoparentales con niños menores de 6 años.

Hogares con personas con discapacidad que requieren cuidado permanente.

La entidad reafirma su compromiso con los pueblos indígenas mediante un enfoque étnico que garantiza transferencias a más de 35 mil hogares durante este primer ciclo de 2026.

Para asegurar la continuidad de este proceso se mantiene la focalización establecida a finales del año anterior.

Con estas acciones el Gobierno nacional reafirma su compromiso con la superación de la pobreza extrema en Colombia, consolidando una política social que pone en el centro el bienestar de las familias más vulnerables.

Canales oficiales de Prosperidad Social

Prosperidad Social reitera a sus beneficiarios que todos los trámites ante la entidad son gratuitos y no requieren intermediarios. Para evitar fraudes, consulte solo los canales oficiales:

Página web: www.prosperidadsocial.gov.co o https://onx.la/PSGOV .

Canal de contenido de WhatsApp: https://onx.la/chwp.

Presentar una PQRSDF (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia, felicitación) por medio del formulario web: https://onx.la/delta1