¡Ojo! Ciberdelincuentes suplantan correos oficiales de instituciones para robar datos en Santander

La Gobernación de Santander alertó a los ciudadanos ante una reciente ola de ataques cibernéticos tipo ‘phishing’ que están afectando a entidades públicas, instituciones educativas y ciudadanos en general.

El secretario TIC, José Luis Nieto García, advirtió que en los últimos días se ha detectado una modalidad de suplantación de correos electrónicos institucionales, en la que delincuentes intentan engañar a los usuarios para obtener sus datos personales y credenciales de acceso.

Según explicó el funcionario, los atacantes envían mensajes que aparentan provenir de plataformas como Microsoft, en los que alertan sobre una supuesta desactivación del correo electrónico e invitan a ingresar a un enlace para “validar” la cuenta. Sin embargo, al acceder, las víctimas terminan entregando su usuario y contraseña o descargando archivos maliciosos.

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Una vez obtienen esta información, los ciberdelincuentes pueden tomar control del correo, enviar mensajes fraudulentos desde la cuenta afectada y acceder a datos sensibles. Esto incluye información institucional, documentos almacenados en plataformas como intranet o SharePoint, e incluso accesos a servicios bancarios vinculados.

Nieto García, fue enfático en señalar que ninguna entidad oficial solicita este tipo de validaciones por correo electrónico. “La Gobernación nunca envía enlaces para que los usuarios registren sus datos con el fin de verificar cuentas”, reiteró.

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Ante esta situación, recomendó verificar siempre la procedencia de los correos, revisar que los dominios sean oficiales (como .gov.co o .edu.co) y, en caso de duda, confirmar directamente con la entidad o persona remitente antes de suministrar cualquier información.

El secretario también indicó que estos ataques no son aislados y hacen parte de una tendencia global. Colombia, aseguró, se ubica actualmente en el puesto 28 entre los países que más reciben ataques de este tipo, lo que refuerza la necesidad de extremar las medidas de prevención digital.