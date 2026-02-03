Este es el escrito de acusación contra el presunto feminicida de la periodista Laura Camila Blanco

Justicia

Caracol Radio conoció en primicia el escrito de acusación de 10 páginas con el que la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio a Óscar Santiago Gómez Leal, quien, al parecer, habría asesinado a su novia, Laura Camila Blanco Osorio, en hechos ocurridos sobre las 5:00 de la mañana del domingo 27 de julio de 2025.

En el documento se señala que la periodista, de 27 años, fue víctima de violencia de género, expresada a través de maltrato físico y psicológico.

También se detalla que el procesado supuestamente agredió a la mujer aprovechándose de su condición de superioridad y, tras asfixiarla, habría lanzado su cadáver al vacío desde el noveno piso del edificio ubicado en la calle 60 con carrera 60, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

“Los hechos tuvieron ocurrencia el pasado 27 de junio de 2025, siendo aproximadamente las 05:00 horas, en el interior del apartamento 921 de la torre 2, ubicado en la calle 60 C No. 60-65, localidad de Barrios Unidos de esta ciudad, donde se encontraba la víctima, LAURA CAMILA BLANCO OSORIO, departiendo con amigos y en compañía del señor ÓSCAR SANTIAGO GÓMEZ LEAL, su pareja sentimental (novios aproximadamente desde hace dos años). Momentos en que la víctima y el señor GÓMEZ LEAL se trasladan a la habitación principal y comienzan a discutir, pero este último, aprovechándose de su superioridad corporal, procede a estrangularla y sofocarla, cuando la víctima, estando en inferioridad defensiva al encontrarse agonizando por la asfixia ocasionada por el señor GÓMEZ LEAL, este, consciente de su actuar, la lanza por la ventana de la habitación desde el piso 9 de la torre, acabando así con la vida de la señora LAURA CAMILA BLANCO OSORIO. Hechos que no fueron aislados a un ciclo de violencia y discriminación contra la mujer que, desde tiempo atrás, el señor GÓMEZ LEAL habría emprendido en contra de la víctima, de carácter físico, verbal y psicológico, en múltiples ocasiones, con una perspectiva de violencia de género, como quiera que tenía hacia ella un trato verbal de ‘prostituta’, ‘gorda’; la reprendía por sus comportamientos como mujer, la celaba, revisaba su celular, actos de opresión y dominación con la intención de degradar su dignidad humana”, se lee en el escrito de acusación.

Regaño de la Fiscalía: “No hay ninguna justificación”

La Fiscalía señaló en el escrito de acusación que no hay ninguna justificación para haberle quitado la vida a la comunicadora, que tenía sueños y proyectos que cumplir en su vida profesional.

“Así las cosas, ÓSCAR SANTIAGO GÓMEZ LEAL, con el comportamiento descrito, vulneró de manera grave el bien jurídico de la vida en cabeza de LAURA CAMILA BLANCO OSORIO, conducta que fue cometida sin que mediara ningún justificante y quien, pudiendo en todo momento actuar de otra manera, no lo hizo. Implicado que, además, se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales; por tanto, no le asiste ninguna causal eximente de responsabilidad penal”, se señala en la acusación.

Resultados de la necropsia, clave en la acusación

Caracol Radio también conoció los resultados de la necropsia que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó a la víctima.

En el informe forense se advierte que la causa de su fallecimiento fue asfixia mixta y que la manera de muerte fue violenta por homicidio.

En el cuerpo de la mujer se encontraron signos de estrangulamiento y en sus manos quedó el rastro de su lucha por sobrevivir.

“Mujer de 27 años a quien se le realiza necropsia médico-legal el día 28 de julio de 2025, identificada fehacientemente mediante cotejo dactiloscópico con el nombre de LAURA CAMILA BLANCO OSORIO, nacida el 10/09/1997 en Bogotá D. C., Colombia. Se trata de una mujer de 27 años a quien se le realiza necropsia médico-legal, en la cual se identifican hallazgos antemortem compatibles con maniobras asfícticas mixtas, dadas por:

– Sofocación, la cual consiste en la obstrucción de boca y/o nariz, disminuyendo o imposibilitando el flujo de aire.

– Estrangulamiento, el cual consiste en la compresión externa del cuello, alterando los patrones de ventilación y comprimiendo vasos sanguíneos del cuello.

Las maniobras descritas generaron petequias hemorrágicas sobre la mucosa oral, como respuesta al aumento de la presión venosa cefálica y daño hipóxico en las células endoteliales, demostrando que estas generaron asfixia, hipoxia, alteración del estado de conciencia y posible anoxia cerebral”, señaló Medicina Legal.

En el informe forense también se indicó que la causa de la muerte fue asfixia mixta y la manera de la muerte: violenta, “que orienta a homicidio”.

También se lee en la acusación que Laura Camila Blanco Osorio había sido víctima de violencia física, verbal y psicológica, pues en muchas ocasiones el procesado la habría calificado de “gorda”, además de insultarla con palabras humillantes. También se conoció que le revisaba el celular y que la celaba insistentemente.

La audiencia de acusación será el próximo martes 10 de febrero, a partir de las 8:00 de la mañana, ante el juez séptimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.