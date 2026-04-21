Capturado presunto responsable de muerte de Kira; la perrita sí murió tras ser brutalmente golpeada

El concejal de Bucaramanga, Camilo Machado, confirmó la captura de Amibelé Camacho, señalado como el presunto responsable del asesinato de la perrita “Kira”, un caso que había generado indignación en Bucaramanga, al hacerse público un video donde se veía al agresor golpeando al animal.

Según el cabildante, los resultados de la necropsia desmintieron versiones iniciales que apuntaban a un envenenamiento. El informe forense estableció que la causa de la muerte fue un trauma craneoencefálico producto de múltiples golpes.

Machado, aseguró que desde el inicio hizo seguimiento al caso, acompañando las denuncias, facilitando la intervención de las autoridades y aportando material probatorio, como videos y testimonios, que habrían sido clave para el avance de la investigación.

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La captura fue realizada por la Fiscalía General de la Nación y el detenido ya fue puesto a disposición de un Juez de la República, quien deberá definir su situación judicial.

El concejal hizo un llamado a la ciudadanía para que siga de cerca la audiencia en la que se solicitará medida de aseguramiento, con el fin de garantizar que el implicado no recupere la libertad.

“Personas como esta son un peligro para la sociedad y deben responder ante la justicia”, señaló, al insistir en la importancia de la participación ciudadana en este proceso.

Necropsia y causa exacta de la muerte

El alcalde de Bucaramanga, Cristián Portilla, hizo público el resultado de la necropsia confirmando que efectivamente, no hay evidencia de veneno ni de sustancias tóxicas que hayan provocado un presunto envenenamiento. La perrita murió a causa de múltiples agresiones físicas.

“Los resultados de la necropsia son claros y contundentes: la muerte del animalito fue causada por múltiples traumatismos, fracturas, hemorragias y laceraciones, producto de los golpes a los que fue sometida Kyra en reiteradas ocasiones”, dijo el mandatario.