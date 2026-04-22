CDMB y UCC lideran en Santander primer proceso en Colombia para crear biobanco de fauna silvestre

La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB) y la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC), realizaron el primer proceso en el país de recolección de tejidos de fauna silvestre con fines de biobanco, un avance importante para la investigación y conservación de especies.

El procedimiento se llevó a cabo en el Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la CDMB, donde se tomaron muestras de siete animales, entre ellos monos cariblancos, zorros cangrejeros y un mapache.

Las muestras incluyen tejido y sangre, recolectadas bajo protocolos médicos que garantizan el bienestar de los ejemplares.

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De acuerdo con Vladimir Quintero Sánchez, coordinador del CAV-CDMB, estas muestras permitirán no solo evaluar el estado de salud de los ejemplares, sino también avanzar en estudios genéticos y en la conservación de material biológico

Uno de los principales objetivos del biobanco es preservar material genético que, a futuro, podría ser clave en estrategias como la clonación de especies en riesgo de extinción. Además, facilitará investigaciones sobre el impacto de contaminantes ambientales en la fauna silvestre.

Según la CDMB, este material permitirá estudios genéticos, monitoreo de salud y el desarrollo de estrategias de conservación, incluyendo la preservación de especies en riesgo.