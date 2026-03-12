Deshuesadero operaba bajo la fachada de parqueadero en Tunjuelito: ¿qué encontró la Policía?

En las últimas horas, policías de la estación de Tunjuelito desmantelaron un establecimiento que, al parecer, estaría siendo utilizado como deshuesadero de vehículos y que funcionaba bajo la fachada de un parqueadero público.

El operativo se hizo por cuenta de la denuncia de una víctima, que manifestó que días atrás había sido afectada por el hurto de su vehículo bajo la modalidad de halado. El sistema de rastreo satelital (GPS) del automotor permitió establecer que este se encontraría ubicado en el barrio El Carmen.

Por esta razón, los policías se trasladaron hasta este lugar para hacer la respectiva verificación. En el operativo, fueron hallados dos vehículos que registraban reporte por hurto, así como dos cabinas de automotores que, al parecer, habrían sido desarmados para la comercialización de autopartes.

En el supuesto parqueadero fue capturada una mujer de 38 años, quien sería la encargada del establecimiento y deberá responder por el delito de receptación. La capturada, junto con los vehículos recuperados y los elementos hallados en el lugar, fue dejada a disposición de la autoridad competente.

“La Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para denunciar oportunamente cualquier hecho que afecte la seguridad y convivencia a través de la línea de emergencia 123″, asegura la institución.