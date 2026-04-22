Retiran a guarda de seguridad que maltrató a un perro de vigilancia en una estación de TransMilenio

En las redes sociales circula un video donde se ve a una guarda de seguridad maltratar a su perro de vigilancia. Ante los hechos, Antonio Hernández, director del Instituto de Protección y Bienestar Animal anunció que se iniciará un proceso de inspección y vigilancia para analizar los casos de maltrato animal en el sistema TransMilenio.

Así mismo, Hernández informó que la guarda que protagonizó los hechos fue apartada de su cargo, mientras se adelantan las investigaciones correspondientes por parte del Distrito y la empresa de seguridad que está tercerizada.

De igual forma, se remitirá el expediente del caso a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tal y como lo solicitó el alcalde, Carlos Fernando Galán.

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Hernández también confirmó que las autoridades en Bogotá adelantan la búsqueda de todas las alternativas para lograr automatizar el servicio de vigilancia en la ciudad.

VIDEO DE LA AGRESIÓN

En el video difundido en redes sociales se ve como una mujer guarda de seguridad presuntamente agrede a un perro de raza Rottweiler y quien en su compañía en la vigilancia del Portal 20 de Julio.

En el registro se puede evidenciar que la mujer a la fuerza trata de ponerle un bozal al perro que forcejea para dejarse poner este elemento. De igual forma, en el video se alcanza a escuchar como varias personas en reiteradas ocasiones defienden al animal.

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¿CÓMO ESTÁ EL PERRO AGREDIDO?

De acuerdo con TransMilenio, el perro lastimado está en buenas condiciones

“Ámbar está a salvo y en buenas manos! Tras conocer el caso de maltrato hacia Ámbar, tomamos medidas contundentes contra la empresa de vigilancia privada involucrada por incumplir nuestros protocolos de protección animal ¡Pero tenemos buenas noticias! Tras valoraciones veterinarias, confirmamos que Ámbar se encuentra en perfectas condiciones físicas“, informó el Sistema.