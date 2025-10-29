Indignante caso de maltrato animal en Bogotá: autoridades investigan al agresor y rescatan a perrita

Bogotá D.C

En redes sociales se conoció un video en el que cámaras de seguridad de un conjunto residencial del norte de Bogotá captaron el momento en el que un residente golpeaba brutalmente a una perrita.

Las imágenes muestran que la patea en reiteradas ocasiones y la alza del collar fuertemente. Esto ha causado indignación en la comunidad.

Ante la viralización del video, la Policía y funcionarios de Protección Animal llegaron al edificio ubicado en la localidad de Usaquén para verificar los hechos.

Aunque el hombre no fue capturado, las autoridades obtuvieron material probatorio que deben analizar.

“La persona tenedora de esta mascota fue vinculada a un proceso mediante una noticia criminal por medio de nuestra Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de maltrato animal ”, aseguró el comandante de la Estación de Policía de Usaquén, el Coronel Chávez.

Por su parte, funcionarios de Protección Animal rescataron a Samantha, la perrita de 14 años que fue maltratada. Tras una valoración veterinaria, encontraron que presentaba dolor y signos de agresiones físicas recientes.

“Entre la Fiscalía y la Policía adelantarán todo el proceso de judicialización de la persona. Este tipo de conductas en general no solo representan una contravención, representan incluso un delito y es lo que esperamos que ocurra en este proceso”, indicó Antonio Hernández , director de Protección Animal.

Habitantes indignados protestaron

En horas de la noche de este martes 28 de octubre, los residentes del mismo edificio protestaron en contra de este caso de maltrato y exigieron justicia con la captura del hombre.