Marco tarifario de aseo: ¿habrá crisis de basura por menor pago a recicladores? Responde MinVivienda
El Gobierno presentó el nuevo marco tarifario de aseo. Un asunto que ha sido muy polémico en los recicladores del país.
Marco tarifario de aseo: ¿habrá crisis de basura por menor pago a recicladores? Responde Minvivienda
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Luisa María Mercado
Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...