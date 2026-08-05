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05 ago 2026 Actualizado 15:58

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Marco tarifario de aseo: ¿habrá crisis de basura por menor pago a recicladores? Responde MinVivienda

El Gobierno presentó el nuevo marco tarifario de aseo. Un asunto que ha sido muy polémico en los recicladores del país.

Marco tarifario de aseo: ¿habrá crisis de basura por menor pago a recicladores? Responde Minvivienda

Marco tarifario de aseo: ¿habrá crisis de basura por menor pago a recicladores? Responde Minvivienda

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Luisa María Mercado

Luisa María Mercado

Periodista egresada de la Universidad de La Sabana, magíster en asuntos Políticos e Internacionales...

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